Jessica Newton niega rotundamente que tenga algún vínculo de amistad con Rodrigo González

La empresaria Jessica Newton ha mostrado desde hace mucho la sólida amistad que tiene con la conductora de Magaly TV, la firme a través de sus viajes, sus historias y publicaciones en redes sociales; sin embargo, en esta oportunidad, la ex reina de belleza aprovechó en aclarar que, aunque su amiga trabaja en el mundo del espectáculos, no sucede lo mismo con todos los conductores.

La líder de los certámenes de belleza viene atravesando un proceso de recuperación, luego de contagiarse de la COVID-19. Motivo por el cual ha empezado a compartir e interactuar mucho más con sus seguidores. Como es usual, subió un cuestionario de preguntas a sus historias de Instagram, en donde dejó carta abierta para que sus seguidores pregunten lo que deseen a la ex reina de belleza.

Por ello, no faltó quien quiso saber: “Buenos días, tengo curiosidad, ¿usted es amiga de Rodrigo González?”. Ante tal interrogante, Jessica Newton no se mostró directamente, pero sí publicó un tajante video. En el se puede ver a su perro Peter con la canción de tiktok que dice: “Oh, no. Oh, no, no, no, no, no. Oh, no. Oh, no, no, no, no, no”.

Al parecer, sus seguidores creyeron que al ser cercana a la conductora de espectáculos Magaly Medina, también sería allegada a Rodrigo González, pero dejó claro que no es así. La confusión podría haberse dado cuando la también youtuber estaba muy cercana al conductor de Amor y fuego; sin embargo, hace un tiempo se despejó que ya no eran cercanos y, por ende, amigos.

Jessica Newton organiza baby shower de Cassandra Sánchez con Magaly Medina

Hace unas semanas, la popular Magaly Medina compartió un video en sus historias de Instagram junto a su amiga Jessica Newton y su hija Cassandra Sánchez. En los comentarios, la conductora aseguraba que estaban organizando la fiesta de bienvenida del primer hijo del cantante Deyvis Orosco, pero hasta el momento no hay nada concreto porque la organizadora contrajo el virus de la COVID-19 y está recuperándose del proceso infeccioso.