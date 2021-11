Jessica Simpson celebra cuatro años sin beber alcohol: “Hay mucho estigma”

El 1 de noviembre, la cantante, actriz y empresaria Jessica Simpson tomó de sorpresa a sus 5,6 millones de seguidores en Instagram, al compartir una fotografía suya en la que reflejaba su adicción a los medicamentos y al alcohol.

“Esta persona en la madrugada del 1 de noviembre de 2017 es una versión irreconocible de mí misma” , escribió la intérprete de “I wanna love you forever”.

La noche anterior a esa fecha, según contó Jessica Simpson en su libro de memorias Open book, había bebido todo el día y no pudo vestir a sus hijos con sus disfraces para disfrutar Halloween. Ni siquiera recordaba quién la ayudó a vestirse. “¡No puedo creer que hayan pasado cuatro años!”, agregó.

“Hay mucho estigma en torno a la palabra alcoholismo o la etiqueta de alcohólico. El verdadero trabajo que tenía que hacer en mi vida era aceptar el fracaso, el dolor, el quebrantamiento y el autosabotaje. La bebida no era el problema. Yo lo era. No me amaba a mí misma. No respetaba mi propio poder. Hoy lo hago” , afirmó la estrella de Dukes of Hazzard.

1.11.2021 | Post de Jessica Simpson hablando de su adicción. Foto: captura Jessica Simpson / | Instagram

PUEDES VER: Jessica Simpson revela en su libro de memorias que fue víctima de abuso sexual

La estrella del pop cierra su mensaje resaltando que gracias a su fuerza de voluntad logró liberarse de la cadena de sus adicciones.

“Soy dueña de mi poder personal con valentía conmovedora. Soy tremendamente honesta y cómodamente abierta. Soy libre”, afirmó.

Finalmente, entre los mensajes y reacciones que recibió la publicación de Jessica Simpson, se halla el de la cantante mexicana Paulina Rubio, quien días atrás confesó que el aislamiento por la pandemia del COVID-19 le permitió conseguir la ayuda profesional que necesitaba. “No estás sola”, escribió la ‘Chica dorada’.