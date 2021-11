‘Giselo’ trolea a Natalia Salas en América hoy: “No haces nada, tú no sabes lo que es sufrir”

Edson Dávila ‘Giselo’ y Natalia Salas protagonizaron un hilarante momento en plena transmisión de América hoy este lunes 1 de noviembre. ¿Qué pasó? La actriz, junto a los demás presentadores del programa, le reclamó al animador por haberse tomado el feriado y no ir a trabajar, y él le dio una contundente respuesta que arrancó las carcajadas de todos los que se encontraban en el set.

“En algún momento de tu vida no has hecho nada”, comentó el carismático conductor. Al escuchar esto, su compañera le recordó que ella empezó a trabajar cuando tenía apenas 16 años y que emprendió en la venta de ropa durante la pandemia, época en que dio a luz a su primer bebé.

Sin embargo, el popular ‘Giselo’ no quedó contento con esta respuesta y detalló que, a diferencia de Natalia Salas, él labora desde sus 14 años. “A mí no me vengas con ese cuento... tú no sabes lo que es sufrir”, manifestó en América hoy.

Natalia Salas debutó como conductora de televisión en América hoy. Foto: captura América TV

Tras ello, Christian Domínguez dijo que Edson Dávila ‘Giselo’ estaba copiando el ‘llanto’ de Natalia Salas, pero este, fiel a su estilo, le contestó “Cómo me voy a copiar de Natalia si ella ni sale en televisión”.

Natalia Salas le responde a ‘Giselo’

Ante los constantes comentarios burlones de Edson Dávila ‘Giselo’, Natalia Salas decidió no quedarse callada y le respondió con un inesperado mensaje.

“Él ha tenido que vender tantas cosas durante toda su vida porque ninguna la vendía bien”, expresó la actriz y exconductora de televisión.

Natalia Salas reaparece en América hoy y esconde imagen de Melissa Paredes

A inicios de octubre, Natalia Salas reapareció en la conducción de América hoy y generó las risas del público al esconder la imagen de Melissa Paredes, quien no se encontraba presente.

“Buenos días, buenos días, buenos días. Siendo las 9.53 a. m. empieza América hoy”, saludó la animadora antes de protagonizar la divertida escena.