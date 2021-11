El poder del amor: Shirley Arica habría iniciado una demanda contra Jessica Stonem por difamación

Shirley Arica ha hecho grandes amigas como Andrea Ruiz, Elizabeth Cader y Griss Romero en El poder del amor, pero también se ha ganado algunas enemistades con Melissa Gate y Jessica Stonem. Con la mexicana las cosas se salieron de control.

En el avance del capítulo 78 de El poder del amor, que se transmite todos los días vía YouTube, se ve muy desencajada a la peruana debido a un fuerte intercambio de palabras con Jessica Stonem. “Todos los videos que están rodando alrededor de ella no vienen de mí”, aseguró la mexicana. “Hay límites para muchas cosas y yo ya llegué a mi límite” , dijo Shirley Arica antes de irse de la casa.

Enemistades de Shirley Arica en El poder del amor

Aunque Shirley Arica no ha querido darle mucha importancia a las diferencias con Melissa Gate y la ‘Diabla’ Jessica Stonem, los duros ataques que ha recibido motivaron a la peruana a responder a la colombiana y a la mexicana.

Jessica Stomem, la ‘Diabla’, y Melissa Gate acusan a la influencer peruana de intentar cerrar sus redes sociales al pedir a sus seguidores que reporten sus cuentas.

¿Qué pasó entre Shirley Arica y Jessica Stonem?

En una picante transmisión de Instagram, la mexicana insultó a la peruana y lanzó fuertes acusaciones, aunque no se atrevió a decir su nombre. “Esto es personal, esto es entre ella y yo. (...) Estoy tomando estas acciones en redes sociales contra ella porque está tratando, por las sombras, de cerrar mis cuentas con su fandom”, manifestó.

“Díganle a su ídola que cierre el hocico y que no se meta conmigo porque la destruyo (...). Yo sí estoy educada, yo no me gano la vida haciendo porquerías, soy una mujer que tiene carrera y trayectoria. (...) Sí, son fuertes declaraciones, pero es lo que hay. No puedo borrar el pasado de una persona”, añadió.

No todo quedó allí. En Twitter recordó que Shirley Arica fue acusada de ser “clonadora de tarjetas” y aseguró que ejercía la prostitución. “Y me siguen llegando fragmentos del marrañero de vida y persona que eres”, escribió en otro tuit.

Shirley Arica habría amenazado, en otra transmisión en vivo, con demandar a Jessica Stomen por difamarla, según lo confirmó la mexicana. “Me quiere acusar de difamación, ya le dije que la espero sentada. Con toda la calma que tengo espero su demanda, la atiendo cuando quiera”, expresó.

¿Cómo empezó la pelea de Shirley Arica con Jessica?

En los recientes capítulos de El poder del amor se puede ver cómo empieza el enfrentamiento. Jessica se mostró muy incómoda porque Shirley Arica dio a entender que el fin de semana pasado Sebastián Tamayo decidió acabar su incipiente romance por un repentino acercamiento con la mexicana. Desde entonces, Stonem no ha dejado de insultarla en el programa .

En una conversación con Vanessa Claudio, Stonem admitió que le gusta Sebastián Tamayo, pero dijo que le iba a dar tiempo al colombiano para que termine de solucionar sus problemas con la modelo. “Yo elijo con quién pelear y ella no”, respondió la peruana en el capítulo 74 de El poder del amor.

¿Cómo inició la pelea de Shirley Arica con Melissa Gate?

Al parecer la colombiana no ha superado que Shirley Arica le haya dicho que no comparte el pensamiento de que un hijo es impedimento para que una mujer se realice de forma exitosa. Lo peor llegó cuando la popular ‘Chica realidad’ reveló que se besó fuera de cámaras con el cubano Renier Izquierdo, quien en ese entonces coqueteaba con Gate.

En varios capítulos se ve que Melissa Gate se refiere a Shirley de forma despectiva. Lo mismo ha hecho en sus redes sociales, mientras que la peruana ha optado por ignorarla en el reality, aunque en Instagram sí se han lanzado indirectas.

“Otra vez tirando veneno para nosotras... ¿es en serio? Pasa que algunas personas se creen el centro del universo”, puso en sus historias la peruana, luego de que Melissa Gate llamara “podridosas” a su grupo de amigas.