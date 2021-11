El poder del amor: Andrea Ruiz fue eliminada y Yillian Atkinson entra en su reemplazo

Este lunes 1 de noviembre se conoció al nuevo eliminado de El poder del amor. En la gala 11 del programa turco, la bailarina puertorriqueña Andrea Ruiz se tuvo que despedir de sus amigos, luego de que emitieran sus votos contra ella.

Algunos participantes como Andrés Salvatierra, Alejandro Royg y Freferick Kelley votaron por Andrea porque supuestamente no se había conectado sentimentalmente con nadie; mientras que Edgar Rivera, Miguel Melfi y Sebastián Tamayo lo hicieron a pedido de la misma bailarina.

“(Me siento) bien, me voy feliz, me duele pero me voy feliz porque conocí a mucha gente importante en mi vida, hice amistades increíbles y eso es lo que me llevo”, dijo la boricua antes de saber los resultados finales.

Su salida se dio debido a que Andreína Bravo no pudo blindar la casa de las chicas, ya que el boliviano Andrés Salvatierra le ganó en votos. Con esto, su paisano Freferick Kelley se salvó de la gala de eliminación.

Recordemos que Andrea Ruiz fue salvada por sus amigos en varias galas de eliminación . Al parecer fue por estrategia de sus más allegados, ya que habían algunos chicos que quisieron sacarla de El poder del amor, puesto que no pudo conectar realmente con uno de sus compañeros.

En reemplazo de Andrea Ruiz llegó la modelo Yillian Atkinson, quien al parecer alborotará la casa de El poder del amor. La modelo boricua alcanzó fama como participante del reality de competencia Guerreros en Puerto Rico, durante la temporada 2020.

Andrea Ruiz pidió que la eliminaran de El poder del amor

En un live de Instagram de hace unos días, la amiga y roomie de Shirley Arica contó a sus seguidores que pidió a sus compañeros que voten por ella porque tenía problemas familiares que resolver en su país .

“Habían dicho que me habían eliminado (...) No fue que me eliminaron, sino que tuve una situación familiar de emergencia y me tuve que ir. Entonces tuve que hablar con los jefes y por los muchachos para que votaran por mí”, dijo la bailarina profesional. Por otro lado, descartó que ella haya tenido que ver en la eliminación de algunos participantes como Andrés Salvatierra, Austin Palao y Miguel Angel Álvarez.

Cómo le fue a Andrea Ruiz en El poder del amor

Si bien la jovencita de 22 años tuvo la predisposición de hacer ‘match’ en la casa de El poder del amor, tuvo varias decepciones. Primero fue con Don Day, con quien quiso tener algo más que una amistad, pero el ecuatoriano le confesó que realmente quería estar con Elizabeth Cader, la mejor amiga de Andrea.

Días después, Ruiz se ilusionó con Andrés Salvatierra, pues el boliviano dijo que le quería conocer más. Por unos días estuvieron bien, pero la puertorriqueña terminó aburriéndose de Andrés, ya que siempre le hablaba de Mare Cevallos, su primer amor en el programa.

Andrea Ruiz también intentó conectar con Miguel Angel Álvarez, también conocido como Thor. Pero, al parecer, la diferencia de edades y las diversas personalidades les jugaron en contra.