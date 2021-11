Diana Sánchez: Rodrigo González critica a Gisela Valcárcel por fingir que no sabía motivos de su renuncia

Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron este lunes 1 de noviembre sobre la inesperada renuncia de Diana Sánchez a Reinas del show. En horas de la tarde, la modelo utilizó sus redes sociales para revelar las razones de su abrupta salida del programa de baile, ya que se han especulado un sinfín de motivos. La bailarina contó que a su novio, Dan Patrick, le diagnosticaron leucemia. Luego de que la ex chica reality asegurara que Gisela Valcárcel tenía conocimiento de la lamentable noticia, el presentador de espectáculos arremetió contra la conductora.

“Se consagró con esta actuación. La única que sabía la realidad era Gisela porque yo se lo tenía que contar, dijo Diana. Entonces, la actuación que hemos visto luego merece verla ahora que ya sabemos qué pasó entre bambalinas . (…) Cualquiera que sea la razón, le dice —recordó Rodrigo al ver las imágenes de la renuncia en vivo de Diana—. No, no, no, agárrame que me caigo”, expresó.

Además, el conductor de Amor y fuego señaló que no le cree nada a la presentadora de televisión. “ Nuevamente se te cayó el show. Ya no te creemos nada. Cuando te creemos un poquito, te tenemos un poco de esa fe que tanto predicas y nada prácticas, sales con una nueva”, mencionó.

Rodrigo González y Gigi Mitre envían mensaje a Diana Sánchez

Las figuras de televisión no dudaron en enviarle palabras a la modelo y al novio de esta. “Toda la fuerza para el novio de Diana y para ella en estos momentos que tanto lo necesita. Una prueba difícil, pero con toda la energía, rodeado de todo el amor y la mejor disposición, se puede salir de eso y de todo lo que falte por venir”, indicó. De inmediato, su compañera de programa complementó: “Y con los avances de la ciencia, ahora el cáncer es tratable, es curable, y esperemos que sea el caso de él. Fuerza para ambos”.

Diana Sánchez oró junto con Gisela Valcárcel por la salud de su novio

El programa mostró un resumen de las declaraciones de Diana Sánchez en las que detalló haberle contado a Gisela Valcárcel el motivo de su renuncia. “Agradezco a Gisela, que fue la única a la que le tuve que contar. Oramos juntas y por eso fue que al final del programa me permitió retirarme de esa manera”, reveló.