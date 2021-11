El último domingo 31 de octubre, Dan Guido sorprendió a todos sus seguidores al revelar que hace poco fue detectado con leucemia. En este proceso lo vienen acompañando sus familiares, amigos cercanos y su novia, Diana Sánchez, quien siendo una de las competidoras más fuertes de Reinas del show, sintió el deber de abandonar la pista de baile para cuidar a su pareja en la batalla con la peligrosa enfermedad.

En su publicación de Instagram, el deportista estadounidense agradeció a la ex chica reality por haber dejado Perú y volar hacia él. De esta manera se confirmó que Diana Sánchez renunció al programa de Gisela Valcárcel por la enfermedad de Dan Guido.

“ Mi increíble novia, Diana Sánchez, se fue de Perú para estar a mi lado, colmarme de amor y cuidado, y empujarme todos los días para ser más fuerte . Mis padres con su total desinterés haciendo todo lo posible. Mis hermanos, mis abuelos, mis tías/tíos/primos, mis amigos y todos los que se acercaron, enviaron un mensaje y me guiaron sobre qué pasos tomar a continuación”, escribió.

Dan Guido agradece a Diana Sánchez por dejar Perú para estar con él en su lucha contra el cáncer. Foto: Dan Guido/Instagram

Dan Guido, novio de Diana Sánchez, contó cómo se enteró de su enfermedad

En el mismo post de Instagram, Dan Guido contó que recibió la noticia de que padecía leucemia poco después de haber celebrado su cumpleaños número 32.

“Hace un mes disfrutaba felizmente de mi cumpleaños número 32 sin importarme nada en el mundo. Días después me encontré ingresado en el hospital con esas palabras siempre temidas: cáncer y leucemia”, señaló el novio de Diana Sánchez.

“Las cosas empeoraron rápidamente y me enfrenté a algunos de los días/noches más difíciles y dolorosos de toda mi vida. No es un cliché, solo una verdad honesta, que no podría haber sobrevivido este último mes sin las personas importantes en mi vida”, añadió.

Dan Guido cuenta cómo se enteró de que padecía de cáncer. Foto: Dan Guido/Instagram

Diana Sánchez y su emotivo mensaje a su pareja Dan Guido

Luego de que Dan Guido confirmara que padece de cáncer, Diana Sánchez comentó el post del estadounidense con un tierno mensaje en el que dejó claro que no lo dejará solo en su batalla. “Voy a estar contigo sosteniendo tu mano a través de mi amor. Te amo, mi héroe”, escribió la bailarina.