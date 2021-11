Christian Domínguez: No iría a una fiesta de Jefferson Farfán

En la última edición del programa América hoy, el popular Christian Domínguez señaló que nunca iría a una fiesta organizada por Jefferson Farfán. En uno de los segmentos del programa, los conductores de este escogieron a los tipos de amigos, donde el delantero nacional se llevó el título del amigo fiestero.

Precisamente, el atacante de la selección peruana ha sido mencionado en diferentes medios en los últimos días, debido a la fiesta que organizó por su cumpleaños número 37 en la Molina. Farfán, por tanto, se convirtió en tendencia en las redes sociales, pues esta se realizó en medio de la pandemia del coronavirus.

“A mí no me ha invitado. No iría, será para que me trasquilen”, fueron las palabras del cantante, al ser consultado si estaría en una fiesta organizada por Jefferson Farfán. Asimismo, también señaló que nunca ha sido invitado a ninguna celebración por parte del jugador. Por su parte, otra de las conductoras del programa, Mariella Zanetti, señaló que sí lo conoce, pero tampoco ha sido partícipe de ninguna de sus reuniones.

Hay que resaltar que para esta festividad, el jugador Jefferson Farfán contó con la presencia de la orquesta Son tentación, liderada por la salsera Paula Arias. Además, se vio a figuras mediáticas como Mayra Goñi, Nesty, la hijas de Melissa Klug, entre otros.

Jefferson Farfán se vistió de El juego del calamar por Halloween

El futbolista de Alianza Lima, Jefferson Farfán, publicó un video en sus redes sociales donde se le veía vestido del popular El juego del calamar. El video en tiktok lo subió conmemorando la celebración de Halloween, el día de ayer domingo 31 de octubre.

Las imágenes sorprendieron a sus seguidores, quienes pueden ver al deportista bailar salsa con su respectivo disfraz junto a dos personas más.