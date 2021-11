Alejandra Baigorria es dada de alta tras operación de emergencia

El sábado 30 de octubre, Alejandra Baigorria asustó a sus fanáticos al detallar por redes sociales que se sometería a una operación de emergencia. La participante de Esto es guerra se rompió el tendón de Aquiles compitiendo. Ahora, ya ha sido dada de alta y se encuentra en reposo.

La chica reality sufrió de una lesión que describió como “bastante dolorosa”. Explicó a sus seguidores que se le rompió el tendón de Aquiles. Señaló que esta experiencia ha sido más dolorosa que la vez que se fracturó la rodilla.

“No saben cómo he sufrido. He temblado del dolor, hasta casi me desmayo”, precisó la empresaria. Agregó que el proceso de recuperación será largo, por lo cual se encuentra decaída anímicamente.

La chica reality dio detalles de su estado de salud a sus seguidores de Instagram. Foto: captura de Instagram/Alejandra Baigorria

Con su típico buen humor, la chica reality compartió fotografías de ella y su pareja, Said Palao, en la clínica. “Este fue nuestro Halloween”, escribió Alejandra como descripción de su publicación. “¡Qué bien me sale el disfraz de enferma!” , dijo también. En las imágenes se le nota sobre una cama hospitalaria con la pierna izquierda enyesada.

La reacción de Said Palao ante la operación de Alejandra

Said también participó de el post de Alejandra y bromeó con su comentario: “Con locación y todo. Muy buen disfraz. Te amo”, escribió el guerrero.

Said Palao acompañó a Alejandra Baigorria luego de su operación de emergencia. Foto: captura de Instagram/Alejandra Baigorria

La empresaria ha detallado a sus seguidores que su pareja la está acompañando y cuidado durante estos momentos delicados y durmió con ella en la clínica durante su periodo internada.

Caetana, la pequeña hija de Said, visitó a Alejandra Baigorria luego de su operación y le entregó tulipanes. Con ellos le dedicó un tierno mensaje: “Recupérate, Ale. Te quiero”.

La hija de Said Palao visitó a Alejandra Baigorria luego de su operación. Foto: captura de Instagram/Said Palao

Alejandra Baigorria se ausentará de Esto es guerra

Tras la operación, la chica reality tendrá que alejarse del set televisivo de América TV por un tiempo. En historias de Instagram especificó que el tiempo de recuperación será largo.