Adamari López y Toni Costa se reencuentran para celebrar Halloween con su hija

La actriz de Soñadoras sorprendió a sus fans tras reaparecer junto a su expareja y papá de su hija, Toni Costa, a solo cinco meses de haber terminado la relación. La pareja, que ha mantenido una relación cordial, decidió reunirse para celebrar la fiesta de Halloween junto a la menor. Disfrazados y felices, la familia pasó un momento lleno de ternura y complicidad.

Adamari López y Toni Costa anunciaron que su relación de más de 10 años había llegado a su fin en mayo pasado. Sin embargo, la conductora de televisión y el coreógrafo español siempre han procurado mantener la química que los caracteriza, transformándola en una buena relación de padres. De esa manera, la ex pareja se aventuró a disfrazarse junto a la pequeña.

Además, la familia se animó a recorrer las calles para acompañar a su hija para pedir dulces por Halloween.

La presentadora de televisión registró el recorrido para luego compartir las imágenes con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram. Por su lado, Toni Costa publicó las historias de Instagram que grabó Adamari en su red social.

El coreógrafo español celebró Halloween junto a su hija y Adamari López. Foto: captura Instagram Toni Costa.

Adamari López: la actriz que logró sobrevivir al cáncer de mama

En el año 2005, Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama y en medio de su dura batalla contra la enfermedad, el cantante Luis Fonsi, con quien estaba casada, le pidió el divorcio. Situación que hizo más difícil el proceso de la enfermedad.

En diversas entrevistas, la conductora de televisión reveló cuáles fueron las señales que le indicaron que algo no andaba bien con su salud.

“Tocando uno de mis senos descubrí una bolita que parecía que no era normal. Fui donde el médico y me dijo que a lo mejor era un cambio hormonal por el período, pero me siguió el dolor y regresé y me hicieron una mamografía y descubrieron que tenía una masa. Luego una biopsia confirmó que era maligna, que era cáncer” , relató.