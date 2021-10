Tony Succar sobre su paternidad: “Estoy preparándome mucho para eso”

El miembro del jurado de La voz Perú Tony Succar anunció hace unos días que será papá por primera vez, a través de una publicación en sus redes sociales, en donde publicó una fotografía de él y su esposa, quien lucía su barriga crecida. Además, brindó declaraciones a un medio local al respecto.

Al ser consultado por su sorpresiva paternidad junto con su esposa, Lauren Christine, por RRP, el músico aseguró: “Estamos muy emocionados. Esta es la primera entrevista que hago después de anunciar esto (que se convertirá en papá) y estuvimos guardando la noticia por muchos meses porque mi esposa no es influencer y no le gusta las redes. Ella es muy calladita. Es más, ella me enseñó su cuenta de Instagram porque es privado y tiene como 123.000 personas que la quieren seguir, pero ella no acepta a nadie, excepto a sus amigos”.

En ese sentido, Tony Succar comentó cómo ha sido el recibimiento de la noticia por parte de sus seguidores: “Es increíble porque mucha gente está feliz por nosotros y todos mis fans también. Creo que es una etapa muy importante porque yo amo a mis padres y veo el rol tan importante que ellos han tenido en mi vida y yo quiero ser igual”.

Por último, contó que su baby shower se realizó el día de ayer, sábado 30 de octubre, y algunos detalles del evento que festejó en privado: “Estoy preparándome mucho para eso y ayer (sábado 30 de octubre) fue nuestro baby shower. Todos los regalos están aquí tirados porque nos acostamos súper tarde. Bueno, estamos muy felices”.

En sus redes sociales, el artista también subió imágenes de lo que fue la bienvenida de su primer bebé o, como él mismo lo denominó, baby sugar. Tony Succar viene promocionando desde hace algún tiempo el documental Más de mí, que retratará su vida y trayectoria.