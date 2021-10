Tony Succar revela que sufrió maltrato de su profesora de piano: “Me decía que no servía”

Tony Succar se ha convertido en una de las figuras más representativas de la música peruana en el mundo, gracias a su talento y destreza como percusionista y productor musical. En el 2019, se convirtió en ganador de dos premios Latin Grammy y a partir de entonces obtuvo una enorme popularidad; sin embargo, no todo siempre fue color de rosa, pues cuando era solo un estudiante de música, sufrió maltrato psicológico.

Durante una entrevista con el programa Encendidos de RPP, el exjurado de Yo soy reveló que su profesora de piano lo menospreciaba constantemente y que esto lo hacía sentir tan mal que decidió dejar el piano para siempre.

Tony Succar lidera campaña para impulsar la educación musical en el Perú: “La música es sanadora”. Foto: difusión

“Me traumó tanto que dejé de tocar el piano... Me decía que yo no servía, que no tenía talento, pero bueno, era su manera de ser”, relató Tony Succar.

Tras contar su experiencia de maltrato psicológico, el exjurado de La voz senior acotó que los docentes deben ser muy cuidadosos con la manera en la que educan a sus estudiantes, ya que los traumas que estos sufran podrían ser irreversibles.

Tony Succar anuncia que se convertirá en papá

Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, Tony Succar anunció que él y su esposa Lauren se convertirán en padres por primera vez.

“¡Familia! Tuvimos la noticia guardada por un buen tiempo y estamos muy felices de compartir que mi esposa está embarazada y ¡voy a ser papá! Es un momento muy especial y, de verdad, estoy tan agradecido por la bendición más maravillosa que Dios nos ha podido regalar”, escribió el percusionista en Instagram.

Tony Succar anuncia que será papá. Foto: Tony Succar/ Instagram

Tony Succar y su esposa Lauren celebran su segundo aniversario de matrimonio

En julio de este año, Tony Succar y su esposa Lauren cumplieron dos años de matrimonio y lo celebraron con un romántico post en Instagram.

“¡Feliz aniversario, mi amor! Dos años ya. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, pero aún recuerdo este día increíblemente mágico como si fuera ayer. ¡Te amo muchísimo! La más increíble esposa y la mejor amiga de todas”, fue el romántico mensaje del músico a su pareja.