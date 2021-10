Tony Succar realizó baby shower con sus amigos cercanos

Tony Succar sorprendió a sus fanáticos luego de dar a conocer el último sábado 30 de octubre al mediodía a través de su cuenta de Instagram que su esposa Lauren Christine está esperando un bebé. Tras ello, agradeció a todos sus amigos y seguidores que le vienen expresando sus buenos deseos en esta nueva etapa de su vida.

En ese sentido, el productor musical tuvo una reciente entrevista con el medio local RPP, durante la cual se pronunció sobre su paternidad y dijo estar preparándose para la llegada de su bebé. Confesó, además, que realizó su baby shower el sábado 30 de octubre, mismo día en el que anunció que sería padre por primera vez en redes sociales . La velada tuvo como invitados a sus seres más cercanos y él y su esposa Laura recibieron muchos regalos.

“Estamos muy emocionados. Esta es la primera entrevista que hago después de anunciar esto (que se convertirá en papá) y estuvimos guardando la noticia por muchos meses porque mi esposa no es influencer y no le gustan las redes. Ella es muy callada. Es más, ella me enseñó su cuenta de Instagram porque es privado y tiene como 123 mil personas que la quieren seguir, pero ella no acepta a nadie, excepto a sus amigos”, expresó Succar al medio peruano.

PUEDES VER: Tony Succar anuncia que se convertirá en papá por primera vez

“ Ayer (sábado 30 de octubre) fue nuestro baby shower. Todos los regalos están aquí tirados porque nos acostamos súper tarde . Bueno, estamos muy felices”, agregó el protagonista del documental Más de mí.

En algunas de las historias que publicó el sábado 30 de octubre, Tony compartió parte de lo que fue el baby shower de su bebé. Horas más tarde, el dos veces ganador del Latin Grammy colgó un fragmento de video de su esposa Lauren Christine abriendo muchos presentes que se encontraban a su alrededor.

Lauren Succar

Tony Succar anuncia que se convertirá en padre por primer vez

El sábado 30 de octubre, el productor peruano Tony Succar utilizó su cuenta de Instagram para compartir una emotiva noticia: que se convertiría en padre.

PUEDES VER: Tony Succar y su esposa vieron a su bebé en una ecografía y se emocionaron al escuchar su corazón

“¡Familia! Tuvimos la noticia guardada por un buen tiempo y estamos muy felices de compartir que mi esposa está embarazada y ¡Voy a ser papá! Es un momento muy especial y, de verdad, estoy tan agradecido por la bendición más maravillosa que Dios nos ha podido regalar”, se leía en la descripción de su publicación de Instagram.

El anuncio estuvo acompañado por una tierna instantánea en la que él besa en la frente a su esposa Lauren, mientras ella luce su vientre de embarazada.

Tony Succar

Tony Succar y Lauren Christine escuchan los latidos del corazón de su bebé por primera vez

En otra de las publicaciones del músico, reveló imágenes de una de las ecografías de Lauren Christine y del momento exacto en que escuchan los latidos de su futuro descendiente por primera vez.

En el fragmento de video, se evidencia la emoción del par al notar el crecimiento de su pequeño y al visualizarlo en las pantallas del consultorio médico. “¡Ese es un buen ritmo!”, fue uno de los comentarios que hizo el músico al ver que su bebé marcaba 171 latidos por minutos.