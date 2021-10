Reinas del show: ¿quiénes llegan a la gran final del reality de Gisela Valcárcel?

Reinas del show se encuentra en la recta final para conocer a la participante que se llevará la corona de la temporada. En la edición del sábado 30 de octubre, el jurado tomó la difícil decisión de eliminar a Yolanda Medina, quien fue despedida entre aplausos y elogios por su entrega en el reality de baile. Sin embargo, el público quiere saber quiénes son las competidoras que pelearán por la corona del programa.

Durante la octava gala, Isabel Acevedo y Brenda Carvalho pasaron a la final de forma automática. La primera se consagró como la mejor de la noche y eso le dio un cupo para última instancia. En cuanto a la brasileña, ella se enfrentó a Gabriela Herrera en su versus y lo ganó. Carvalho no solo se convirtió en finalista, ya que también ganó un viaje a Riviera Maya.

El panorama de Vania Bludau y Gabriela es diferente. Ambas participantes fueron a sentencia y solo una de ellas podrá enfrentarse a Isabel Acevedo y Brenda Carvalho, quienes han sido las bailarinas que más elogios se han ganado por parte del jurado.

Isabel Acevedo feliz por estar en la final de Reinas del show

A través de su cuenta de Instagram, Isabel Acevedo manifestó su felicidad por llegar a la etapa final de Reinas del show.

“ Una noche llena de emociones, ¡Llegamos a la gran final! Me siento muy emocionada y feliz de tener a este equipo de capos @carlos.antonoficial y @jimyshimizu . Durante este tiempo hemos demostrado que todo esfuerzo vale la pena, y se ve reflejado en cada gala. ¡Vamos con todo a esta gran final!”, escribió.

Isabel Acevedo feliz por estar en la final de Reinas del show. Foto: Isabel Acevedo/Instagram

Yolanda Miranda se quebró tras quedar fuera de Reinas del show

Tras ser eliminada de Reinas del show, Yolanda Medina agradeció entre lágrimas la oportunidad que le dieron en el reality.