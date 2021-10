Reinas del show: Gabriela Herrera rompe en llanto al recordar los sacrificios que hizo su madre por ella

Durante la más reciente edición de Reinas del show, en la que se dio a conocer que Isabel Acevedo y Brenda Carvalho pasaron directamente a la gran final, el programa compartió imágenes de la evolución de Gabriela Herrera, una de las competidoras más fuertes de la temporada, desde que ingresó a la pista de baile del reality de Gisela Valcárcel.

La joven tiktoker se mostró muy emocionada por el breve repaso que le hicieron. No obstante, Gabriela Herrera, quien ha demostrado ser un personaje muy duro ante cámaras tras las constantes críticas que recibe, se quebró al hablar sobre su madre. La bailarina contó que todo lo que es ahora es gracias a la ayuda incondicional de la mujer que le dio la vida.

Gabriela Herrera señaló que sus lágrimas son de emoción y orgullo, ya que recordó las largas colas de madrugada que hacía junto a su madre para que entrara a los casting.

Ante esto, Gisela Valcárcel no dudó en invitar a la señora Deli Córdova a la pista de Reinas del show. Herrera no pudo contener el llanto. “Te amo, te adoro eres mi soporte, eres la persona que yo admiro mucho porque en verdad ella sacrificó mucho por mí, por muchos días, muchos años por llevarme a casting, a mis bailes desde temprano hasta tan noche”, dijo la participante el sábado 30 de octubre.

Gisela Valcárcel le pide a Gabriela Herrera ser más vedette

En la edición del 16 de octubre, Gisela Valcárcel manifestó su decepción con Gabriela Herrera, ya que quiso verla más vedette sobre la pista de Reinas del show.

“Mi opinión, que es solo una opinión, creería Gabriela que le pusiste demasiada fuerza allá arriba y de repente yo esperaba un poco más de sensualidad como vedette“, indicó la conductora.

Gabriela Herrera sobre renuncia de Diana Sánchez

Luego que Diana Sánchez renunciara en vivo a Reinas del show por temas personales, Gabriela Herrera alzó su voz de protesta, ya que sintió que solo ella está dando todo en el reality.

“Me fastidia un poco por el tema de que yo sí me preparé y me he esforzado con la pierna que tengo mal. Como todos saben, (en) esa pierna yo me inyecto para poder bailar. Por el tema (de) que la pierna sí me incomoda muchísimo, tengo que ir a mis terapias justamente”, comentó al finalizar la gala del 16 de octubre.