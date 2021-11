Padre de Octavio Ocaña discrepa con la información de la Fiscalía

La muerte de Octavio Ocaña, actor mexicano, está siendo investigada por la fiscalía del país Azteca. El joven, estrella del programa Vecinos, falleció el 30 de octubre en su automóvil producto de un disparo a la cabeza, según la versión oficial. Sin embargo, el padre del artista no coincide con esa información.

“Mi hijo era un actor y ustedes lo saben. No tenía enemigos, no tenía nada”, declaró Octavio Pérez, padre del intérprete de Benito Rivers, ante medios de comunicación.

Se investiga la muerte de Octavio Ocaña

La Fiscalía general de justicia del Estado de México determinó que Octavio Ocaña murió por un disparo en la cabeza. La entidad estatal también informó que el joven se encontraba armado. Ante esto, el padre del actor negó el comunicado oficial, señalando que personas “de toda su confianza” se encargaban de la seguridad de su descendiente, y que ellos sí portaban armas.

Según reporta el periódico Milenio, el caso de Octavio Ocaña es también investigado por la Comisión de Derechos Humanos. Esto se debe a presuntas violaciones de los Derecho Humano, a la integridad y seguridad personal, así como al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública.

El padre de Octavio Ocaña no reconoce la versión de la fiscalía

Pérez rechazó la veracidad de los primeros informes otorgados por las autoridades del Estado de México sobre la muerte del actor. El medio periodístico El universal recogió las declaraciones dadas por Pérez a reporteros afuera de la funeraria donde se veló el cuerpo de Ocaña.

“No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron. Claro que fue algo sembrado. Tenía quien lo cuidara y ellos son los que traen arma”, aseguró. Con ello también dijo firmemente que su hijo no portaba armas ni consumía drogas.

“Estoy destrozado y esto va para todos los padres que han perdido un hijo como yo. Están expuestos nuestros hijos por esta política que tenemos y por esa policía, que son unos corruptos, porque eso fue lo que pasó con mi hijo”, declaró el familiar del actor.

Las hermanas del actor, Bertha y Ana Ocaña, coinciden con la opinión de su progenitor. “Por supuesto fue un caso de injusticia. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a pedir justicia”, expresó Ana al diario Reforma tras salir del velatorio. Por su lado, Bertha comentó: “Desafortunadamente vivimos en un país en el que no existe la justicia y, al parecer, nunca va a existir”.