Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, se despide de él con un emotivo video

Han pasado dos días desde que se dio a conocer la noticia del trágico fallecimiento de Octavio Ocaña, quien dio vida al personaje de Benito en la serie Vecinos. Las causas de su deceso aún se encuentran siendo investigadas; sin embargo, ha sido confirmado que el actor fue víctima de un impacto de bala, hecho que terminó con su vida. Tras ello, su novia, Nerea Godínez, escribió varios mensajes en sus redes sociales para darle el último adiós a su pareja.

No obstante, hoy domingo 31 de octubre, Nerea volvió a utilizar sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida al actor de 22 años. En el texto del video se lee lo siguiente: “ Vida… Enséñame a vivir sin el amor de mi vida ”. Al lado aparece un emoji de un corazón roto.

El clip audiovisual contiene fragmentos de viajes y vivencias de ambos. Asimismo, aparece el actor celebrando un triunfo de su equipo de fútbol mexicano favorito, Cruz Azul.

Hijo de Nerea Rodríguez aún no sabe sobre el fallecimiento de Octavio Ocaña

Nerea dio a conocer a través de su cuenta de Instagram el sábado 30 de octubre que aún no había podido explicarle a su pequeño hijo la partida de su novio, Octavio Ocaña.

El actor de 22 años se había convertido en un padre para el infante, puesto que convivían y el menor lo llamada papá ‘Tavo’.

En la publicación que realizó Nerea se puede ver a la pareja patinando en la Alameda Central de la Ciudad de México, junto con al pequeño. En el extenso mensaje, la joven señaló que quiere encontrar la manera correcta de explicarle a su niño la ausencia del actor, y que será muy difícil decirle que papá ‘Tavo’ ya no va a regresar” y saber que esto le destrozará el corazón.

“TE AMO, OCTAVIO, Y ME DESHACE CADA MILÍMETRO DE MI SER”, se lee en la descripción del video que colgó.

Padre de Octavio Ocaña tras muerte del actor: “Me quitaron parte de mi vida”

El padre de Octavio Ocaña rompió su silenció y declaró para diversos medios periodísticos mexicanos sobre el deceso de su heredero. Además, mencionó que el cuerpo de su primogénito será llevado a Tabasco el 31 de octubre.