Miss Perú: Jessica Newton habla del distanciamiento entre Janick Maceta y Yely Rivera

El domingo 31 de octubre, la directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton, quien actualmente se encuentra guardando cuarentena tras contraer la COVID-19, respondió a través de su cuenta de Instagram a los cuestionamientos de sus seguidores sobre la relación entre las reinas de belleza Janick Maceta y Yely Rivera.

La duda surgió luego que un seguidor preguntó si la saliente Miss Perú acompañaría a la nueva reina peruana al certamen Miss Universo 2021, el mismo que se realizará en Israel en diciembre.

“¡No! Janick Maceta no tiene ninguna relación con Yely Rivera. ¿Por qué iría?”, contestó la ganadora del Miss Perú 1987.

“¿Cómo que Janick no tiene ninguna relación con Yeli?”, cuestionó otro usuario. “No que tus reinas (están) muy unidas. Decídete”, agregó.

Sobre esto, Jessica Newton hizo hincapié en que ella no puede forzar los lazos que se forjan entre sus misses.

“¡Yo no decido la relación que tienen mis reinas entre ellas! Si Valeria Piazza no tiene relación con Janick Maceta o esta no tiene relación con Yeli Rivera, es una opción de cada una”, señaló mencionando a las coronadas Miss Perú Universo 2016, Miss Perú 2020 y Miss Perú 2021.

“No por eso las quiero menos”, afirmó. “Espero que quede claro, en el mundo real nada es perfecto y lo perfecto es enemigo de lo bueno”, finalizó.

31.10.2021 | Historia de Jessica Newton sobre Yely Rivera. Foto: captura Jessica Newton / Instagram

Jessica Newton admite que Jely Rivera se hizo ‘retoques’

En otra historia de Instagram, la directora del Miss Perú también respondió si la actual reina peruana se realizó algún procedimiento quirúrgico en el rostro.

“Todas mis reinas se han hecho pequeños retoques para competir. Yeli Rivera llegará con todo lo que necesite para competir”, afirmó.

Jessica Newton defiende organización del Miss Perú

Otra pregunta que respondió Jessica Newton es sobre los pocos meses de preparación que tendría Yely Rivera para representar al país en el Miss Universo a realizarse en diciembre de este año, teniendo en cuenta que fue coronada Miss Perú a mediados de octubre.

“Porque han hecho dos concursos en un año y eso no lo esperábamos. Hay países que acaban de coronar y otros que todavía no lo hacen, las cosas hay que tomarlas como son y darles la solución más acertada, no es fácil, pero seguimos adelante con alegría”, indicó.

“El 2022 coronaré reina en el primer semestre del año”, adelantó.