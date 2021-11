La actriz Emily Blunt reveló cómo se ganó el corazón de su esposo, el actor John Krasinski

Emily Blunt y John Krasinski se casaron en julio de 2020]; sin embargo comparten un vínculo amoroso desde mucho antes. La actriz ganadora de un Globo de Oro reveló al podcast River Café Table 4 de iHeartMedia detalles de su romance con el actor.

Comentó a la presentadora del programa Ruth Rogers que su arma secreta para terminar de flechar al actor de The office fue nada más y nada menos que preparar un plato delicioso antes de contraer nupcias.

“Creo que acabo de hacer algo que sabía que (a John) le encantaría… El pollo asado que amo es el pollo asado de Ina Garten. Se llama su polla de compromiso porque creo que, cuando la gente lo hace para la gente, se compromete o algo así. ¡Eso es todo lo que se necesita!”, dijo al explicar que con ese plato terminó de convencer a su pareja de dar el siguiente paso.

Se conocieron en el año 2008 mientras Emily cenaba con una amiga en un restaurante de Los Ángeles. Su acompañante le empezó a comentar sobre Krasinski para intentar cumplir el papel de cupido al ser amiga de ambos artistas. Logró que tuvieran una cita y, antes del primer encuentro, Emily reveló a la revista People que vio todos los capítulos de la serie The office, donde trabajaba él, para saber quién era.

Por el contrario, el actor reveló que sí sabía quién era ella desde un comienzo. “La había visto en El diablo se viste a la moda unas 75 veces. Tengo suerte de que se quedara conmigo y no se diera cuenta de que se había casado con un acosador” , bromeó en una entrevista con la revista Glamour.

Según Blunt, “fue un flechazo absoluto” y el resto es historia. Ahora tiene dos hijas: Violet, la menor, que nació en el 2016 y Hazel Grace que nació en el 2014. Asimismo, son una de las parejas más poderosas y sólidas de Hollywood. Uno de sus más recientes éxitos es la creación de las dos entregas de la película de terror Un lugar en silencio, donde John Krasinski fue el director y Emily Blunt, la protagonista de la cinta. En mayo de este año salió la segunda parte y logró recaudar US$ 191,7 millones en la taquilla norteamericana.

John Krasinski reveló que vio la película El diablo viste a la moda más de "70 veces" porque tenía un crush con Emily Blunt. Foto: John Krasinski/Instagram.

Emily Blunt aún no quiere que sus hijas sepan que son celebridades

En una entrevista con el diario británico The Sunday Times en mayo de este año, la actriz contó que la palabra ‘fama’ no existe dentro su casa. Contó que ella se centra en que las menores la vean como una “mamá común”. “No quiero que se sientan más importantes o especiales, o que las miren más que a otros niños”, dijo la intérprete de El diablo viste a la moda.