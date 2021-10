Katia Condos causa sensación al mostrarse con Federico Salazar disfrazado de vampiro en Halloween

Katia Condos y Federico Salazar son uno de los matrimonios con más años de la farándula local. La actriz y el periodista han demostrado en innumerables ocasiones que el amor entre ellos continúa intacto y, aunque no suelen compartir publicaciones como pareja en Instagram, cada vez que lo hacen llaman la atención de todos sus seguidores, algo que volvió a ocurrir este 31 de octubre en Halloween.

La exconductora de Mujeres sin filtro posteó una foto de la Noche de Brujas que celebraron el 2004. En la instantánea, ella aparecía vestida de novia y el presentador de América Noticias caracterizado como Drácula, con el rostro pálido y pronunciadas ojeras.

Federico Salazar y Katia Condos lucen sus disfraces de Halloween. Foto: Katia Condos/ Instagram

“¡Foto de Halloween del 2004! Ya andaba mandando indirectas de boda… ¡Ya saben cómo es, chicas!”, escribió Katia Condos en la descripción de la fotografía de Instagram que ya ha logrado superar los 3.000 me gusta.

Cabe precisar que Katia Condos y Federico Salazar contrajeron matrimonio en el 2008, tras varios años de relación sentimental y un largo tiempo conviviendo.

¿Cuántos hijos tienen Federico Salazar y Katia Condos?

Federico Salazar y Katia Condos tienen tres hijos en común: Tilsa, Vasco y Siena. En su primer matrimonio, el periodista también se convirtió en padre de Geancarlo Núñez Vélez, Sebastián Salazar Nuñez y José María Salazar Núñez.

Los usuarios de redes sociales no dudaron en expresarle sus mejores deseos. Foto: GLR

Katia Condos revela cómo vivió internamiento con Federico Salazar

Durante una entrevista con América Espectáculos, Katia Condos contó cómo vivió el internamiento de Federico Salazar luego de que el periodista contrajera el coronavirus.

“Estuve súper asustada cuando Federico estuvo internado, he llorado como una Magdalena del susto(...) Cuando mi cabeza se iba y comenzaba a fantasear todas las cosas horribles que podrían suceder, respiraba, me calmaba y decía que no podía hacerlo peor de lo que es”, narró la actriz y conductora de televisión.