Jossmery Toledo sobre perdonar una infidelidad: “De ninguna manera”

Jossmery Toledo aseguró, a través de su cuenta de Instagram, que no es de las personas que perdonaría una infidelidad. Actualmente, la expolicía se encuentra de vacaciones en España y de vez en cuando busca interactuar con sus seguidores respondiendo a las preguntas que le hacen por medio de sus redes sociales.

Entre las preguntas que le realizaron estuvo presente el tema de la infidelidad. “Jossmery, ¿perdonarías una infidelidad?”, fue una de las interrogantes de los usuarios. Por su parte, la influencer respondió tajantemente lo siguiente: “No, no, no. De ninguna manera perdonaría, porque, si no, ya hubiera estado con mis ex. La verdad que siempre he sido arbolito de Navidad”.

Por otro lado, Jossmery también se refirió a su situación sentimental en estos momentos, y dejó entrever que pronto habría novedades al respecto. “Sí, me gusta alguien”, afirmó. Sin embargo, no sería nada formal por ahora. “Aún no tengo enamorado, pero yo sé que pronto voy a tener, muy pronto”, dijo.

La modelo Jossmery Toledo reveló cuáles son las características debería tener su hombre ideal. “Físicamente, me fijo que sea limpio. Tiene que ser limpio para que me atraiga, que huela rico. Ya lo secundario es el tipo de personalidad, pero la limpieza primero”, señaló.

En otro momento, sus seguidores también le preguntaron a la exintegrante de Reinas del show sobre la posibilidad de ser mamá. “Yo creo que cada uno vive a su ritmo. Hijos no es tener porque se te da la gana. Yo creo que debería encontrar o estar con una pareja estable y luego ya planear los hijos. Casarme y tener hijos”, respondió.

Finalmente, Jossmery Toledo contó qué es lo que está haciendo por Europa y cuáles son sus planes para el Viejo Continente. “Estoy aquí para conocer, disfrutar de mis vacaciones, disfrutar de todo. Y no estoy tan pendiente de las redes, en colgar las cosas”, expresó para finalizar.