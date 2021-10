Jossmery Toledo afirma que aún no desea ser madre: “Cada uno vive a su ritmo”

Jossmery Toledo se encuentra disfrutando de una momentánea estadía en España; sin embargo, la modelo no deja de prestar atención a sus fanáticos, quienes expresan su curiosidad respecto a la vida personal de la expolicía.

Mediante sus historias de Instagram, Toledo respondió las consultas de sus seguidores. Uno de ellos preguntó a la exparticipante de Reinas del show sobre su futuro como madre, tomando en cuenta que está a punto de llegar a los 30 años de edad.

“¿No piensas tener hijos ya que tienes 29 años?”, consultaba el internauta.

La modelo aclaró que por el momento descarta esa posibilidad, puesto que quiere tener tiempo para planificar las cosas.

“Yo creo que cada uno vive a su ritmo. Hijos no es tener por tener porque se te da la gana, yo creo que debería encontrar o estar con una pareja estable y luego ya planear los hijos. (Primero) Casarme y (luego) tener hijos”, aseguró la influencer.

Asimismo, Jossmery también respondió dudas sobre su situación sentimental. La expolicía aseguraba que si bien no tiene una pareja ahora, eso cambiará en un futuro cercano.

“Aún no tengo enamorado, pero yo sé que muy pronto, muy pronto voy a tener”, se le escuchaba decir a la modelo.

Además, consultas sobre si perdonaría una infidelidad también eran recurrentes.

“No, no no. De ninguna manera perdonaría (una infidelidad) porque sino hubiera estado con mi ex. La verdad que siempre he sido arbolito de navidad”, aseveró.