Jossmery Toledo desde España: “Me gustaría estudiar aquí; y si me enamoro me quedo”

La modelo se encuentra de vacaciones en España y desde allá se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram. En las historias mencionó que le gustaría quedarse a estudiar y aclaró que, si consigue enamorarse, estaría dispuesta a dejar Perú y mudarse al país europeo. Asimismo, la exsuboficial reveló que ya está interesada en un nuevo galán, pero no contó si ya habría romance a la vista.

“¿Te piensas quedar en España?”, fue la pregunta que le realizó uno de sus seguidores. Ella respondió: “Sí me gustaría estudiar aquí; y, bueno, si me enamoro me quedo”. En otra historia de Instagram, Jossmery Toledo confesó que sí le gustaba alguien y bromeó con la situación amorosa de su amiga.

Además, para alegría de todos sus fans, la modelo reveló qué es lo primero que ve en una persona: “Físicamente, me fijo que sea limpio. Tiene que ser muy limpio y que huela rico para que me atraiga. Ya lo secundario es el tipo de personalidad”. Agregó también que por el momento no tiene pareja, pero está confiada en que muy pronto la situación va a cambiar. “Aún no tengo enamorado, pero yo sé que muy pronto… Muy pronto voy a tener”.

La influencer detalló cuáles son sus planes en Europa y explicó por qué no está tan activa en las redes sociales como acostumbra estarlo. “Estoy aquí para conocer, disfrutar mis vacaciones, disfrutar de todo y no estoy tan pendiente de las redes, en colgar las cosas (en redes sociales)”.

Por otro lado, la exparticipante de Reinas del show sorprendió a sus seguidores al asegurar que ella no perdonaría una infidelidad. “No, no, no. De ninguna manera perdonaría (una infidelidad), porque, si no, ya hubiera estado con mis ex. La verdad es que siempre he sido arbolito de Navidad”, reconoció.

Jossmery Toledo afirma que todavía no piensa convertirse en madre

Mediante sus historias de Instagram, la expolicía respondió las curiosidades de sus seguidores. Uno de ellos preguntó a la exparticipante de Reinas del show sobre su futuro como madre, refiriéndose a que ya estaría a puertas de cumplir 30 años.

“¿No piensas tener hijos, ya que tienes 29 años?”, preguntó el seguidor.

Jossmery aclaró que por ahora descarta esa posibilidad porque quiere tener tiempo para organizar las cosas y su futuro.