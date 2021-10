Janet Barboza sobre entrevista a Melissa Paredes tras ampay: “Fue muy difícil”

El último 21 de octubre, Melissa Paredes se presentó en América hoy tras el ampay que difundió el programa Magaly TV, la firme, donde se la vio con el ahora exbailarín de Reinas del show. La actriz recurrió al espacio conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza para defenderse y asegurar que ya se había separado de Rodrigo Cuba y que este sabía de su nueva relación con el joven.

Sin embargo, la protagonista de Dos hermanas no recibió el respaldo esperado de sus excompañeras de conducción. Aquella vez, Janet Barboza, quien fue felicitada en redes sociales por cómo entrevistó a Melissa Paredes, cuestionó a la influencer, ya que no había concordancia en sus declaraciones.

Tras esto, la animadora acudió a El reventonazo de la Chola para sincerarse sobre el encuentro con la modelo. Barboza contó que le costó mucho tener al frente a Paredes.

PUEDES VER: Janet Barboza se reencontró con su pareja Miguel Bayona en Estados Unidos

“Uy, el momento que más me ha costado fue tener que entrevistar a una de mis compañeras. Sin duda ha sido muy difícil por la situación, porque no era un programa normal, no era un programa más. Era un programa que venía de algo, que ya (Melissa Paredes) fue la protagonista sin quererlo y tener que cuestionar a tu compañera”, comentó.

Janet Barboza enfrentó a Melissa Paredes tras ampay

Janet Barboza se molestó con Melissa Paredes porque no fue clara al momento de dar fechas sobre su separación de Rodrigo Cuba y contó que ya había rumores de la modelo con el bailarín Anthony Aranda.

“Las fechas no me cuadran, tú dices que el 7 de octubre decidieron separarse, pero ya había rumores de que tenías algo con tu bailarín y tú lo sabes”, dijo Barboza.

Janet Barboza no apareció en segunda entrevista de Melissa Paredes

Melissa Paredes volvió a reaparecer en América hoy el último 29 de octubre, pero causó asombro la ausencia de Janet Barboza. Ante esto, la conductora se pronunció desde sus historias de Instagram y señaló que se encontraba en el aeropuerto rumbo a Miami.