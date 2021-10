Thalia impacta al disfrazarse del protagonista de El juego del calamar

Thalia no pierde la oportunidad para sorprender a los 18.1 millones de seguidores que tiene en Instagram. Ahora la actriz y cantante mexicana aprovechó el furor creado por la serie surcoreana de Netflix El juego del calamar (Squid Game, 2021) para inspirarse en la estética de su protagonista como disfraz.

“ Halloween me encanta solamente por dos razones. ¡Los disfraces y los dulces! ¡Si por mí fuera yo podría disfrazarme todos los días! Amo el proceso, el plan, el detalle y la diversión. Me encanta la libertad de ser y hacer lo que uno quiera. Este disfraz me encantó”, comentó en una de sus dos últimas publicaciones, realizadas el 31 de octubre.

31.10.2021| Post de Thalia explicando su caracterización como Seong Gi‑Hun de Squid Game. Foto: Thalia / Instagram

Thalia detalla cómo se caracterizó del protagonista de Squid Game

La protagonista de las telenovelas María Mercedes y Marimar también compartió un video mostrando los pasos para caracterizarse de Seong Gi‑Hun, personaje interpretado por el actor Lee Jung Jae, y recrear la escena final de la serie.

“Mucho detalle en el maquillaje. Dimensión con morados, amarillos, marrones. El reto más grande fue la nariz y la boca. Él tiene nariz más ancha así que no le di brillo, y la hice con maquillaje mate en un solo color. Y los labios superpequeños y bajos para darle más espacio entre la nariz y el labio superior”, explicó Thalía.

“Siento que este personaje es muy interesante en esta escena final”, agregó.

Famosos reaccionan al disfraz de Thalia del protagonista de El juego del calamar

Entre las celebridades que comentaron las dos publicaciones de Instagram de Thalia, cuyo video ya superó las 139.243 visualizaciones en sus primeras tres horas de ser difundido, se destaca la actriz de las telenovelas El premio mayor (1995) y Dos mujeres, un camino (1993), Lorena Herrera, quien escribió: “¡Qué bárbara! ¡Excelente!”

También dejaron sus comentarios la cantante urbana proveniente de Colombia Farina y la estrella de TikTok Chiky Bom Bom.