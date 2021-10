Harry Styles se disfraza de Dorothy de El mago de Oz para su concierto Harryween Fancy Dress Party

El último 30 de octubre, Harry Styles sorprendió a los asistentes a su concierto por Halloween, llamado Harryween Fancy Dress Party, al salir al escenario caracterizado de Dorothy Gale de El mago de Oz, la película clásica de 1939 protagonizada por la leyenda de Hollywood Judy Garland.

El show realizado como parte de la gira de promoción del álbum solista Fine Line de la exestrella de One Direction, se llevó a cabo en el Madison Square Garden de New York.

PUEDES VER: Harry Styles y Olivia Wilde son captados juntos en una boda en California

El cantante de 27 años lució un vestido de cuadros azules y blancos similar al que usó Dorothy, además de unas brillantes medias rojas a juego con el color de las famosas zapatillas de rubí, creadas para la ocasión por la casa de lujo italiana Gucci, y cuyo director creativo Alessandro Michele compartió en su cuenta personal de Instagram. Otro complemento que destacó fue una canasta de picnic y un perro falso destinado a parecerse al Toto, la mascota de la protagonista de la saga de libros infantiles escritas por L. Frank Baum.

Harry Styles en su concierto Harryween Fancy Dress Party. Foto: Harry Styles / Instagram

Con esa caracterización, Harry Styles también se tomó un momento para cantar su propia versión de “Somewhere Over The Rainbow”, la icónica canción de The Wizard Of Oz, además de “Watermelon Sugar” y “Golden”.

PUEDES VER: Harry Styles es el primer hombre que protagoniza la portada de Vogue

Artistas invitados al concierto Harryween Fancy Dress Party de Harry Styles

Junto a Harry Styles, quien hace un cameo como el hermano de Thanos, Eros, en la última película de Marvel, Eternals, estuvo la cantante y compositora de folk-rock Madison Cunningham con su más reciente sencillo “Broken Harvest”. Otro invitado destacado es el músico country Orville Peck, quien acostumbra ocultar su rostro con un sombrero con flecos al estilo de El Llanero Solitario.