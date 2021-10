Natalia Salas se convierte en Cruella de Vil y su hijo en Dálmata por Halloween

Este 31 de octubre, fecha en que se celebra Halloween, las figuras del espectáculo se han mostrado en redes sociales con sus mejores disfraces. Natalia Salas no perdió la oportunidad por dicha fecha y celebró la noche de brujas disfrazándose de Cruella de Vil y vistiendo a su pequeño hijo de un tierno Dálmata.

La actriz se tomó unas fotografías y las compartió en Instagram. En la publicación, relató cómo fue el proceso de creación y el recorrido que hizo tomando en cuenta las medidas restrictivas por esta celebración.

El mensaje de Natalia Salas sobre el disfraz

“Hace tiempo que no me disfrazaba. Me había olvidado lo mucho que me gustaba. Mientras me maquillaba, Leandro estaba conmigo. Pensé que se iba a sorprender y/o asustar al verme con peluca y todo, pero nada que ver. Su reacción fue tal cual a la de las fotos”, escribió la protagonista de Al fondo hay sitio.

“ La ‘disfrazada’ duró 10 minutos porque le tocaba dormir. Nuestro paseo ‘halloweenense’ fue ir al parque y volver. Pero fui plena”, agregó la madre de familia.

¿Quién es el padre del hijo de Natalia Salas?

Cabe señalar que Natalia Salas se comprometió hace unos meses con Sergio Coloma en Disneyland. La joven compartió los detalles en sus redes sociales y mostró el lujoso anillo de compromiso.

Más tarde, en Estás en todos, dieron detalles de la muestra de amor. El actor contó su experiencia y confesó que se sentía muy nervioso.

“En la pedida de mano me quedé (paralizado), pero en mi cabeza yo me arrodillaba, abría el anillo, la gente nos rodeaba, aplaudía, pero cuando caminaba al lugar decía: ‘quiero algo más privado y ya no se podía’. Entonces, abrí la cajita y estaba (temblando)”, contó.

“Sergio dice que soy muy difícil para hacerme regalos y más para sorprenderme, pero ayer me sorprendió realmente", escribió Natalia Salas en redes. Foto: composición Instagram

Ambos recibieron a su pequeño hijo en diciembre del 2020. Fue el día 22 en que la pareja anunció que su primer bebé había nacido.