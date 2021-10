El poder del amor en VIVO: Conoce cómo ver el episodio 77 del reality turco en Twitch

El reality turco El poder el amor se muestra cada vez más interesante debido a las intrigas y enredos amorosos que se desarrollan en cada episodio. En la producción, además, participa la peruana Shirley Arica.

En el capítulo de hoy 31 de octubre se conocerá quiénes son los nominados para la eliminación. En esta nota, entérate sobre la fecha, horario y cómo sintonizar en vivo el capítulo 71 del programa del show

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

En el capítulo 76 de El poder del amor, Elizabeth se armó de valor y explicó a sus compañeras la razón de la molestia de Claudia con Mare, mientras que Don Day se comprometió a no volver a romper las reglas. “Prometo no volver a romper las reglas, no lo vuelvo a hacer. Ya la lección la aprendí”, aseguró el cantante ecuatoriano.

Además, Andreina y Andrés fueron elegidos por el público como líderes de la semana.

¿Quiénes son los participantes de El poder del amor?

Mare Cevallos (Ecuador)

Andreina Bravo (Ecuador)

Elizabeth Cader (El Salvador)

Shirley Arica (Perú)

Andrea Nahir (Puerto Rico)

Amor Carlín (México)

Don Day (Ecuador)

Sebastián Tamayo (Colombia)

Andrés Salvatierra (Bolivia)

Renier Izquierdo (Cuba)

¿Cómo votar por mi favorito en El poder del amor?

Si deseas apoyar a tu concursarte favorito en El poder del amor, solo tienes que ingresar a la web elpoderdelamor.tv/votar. La plataforma te pedirá acceder con una cuenta de Google o Facebook y listo. Recuerda que solo se puede votar una vez por persona.

Foto: Instagram @elpoderdelamor_tv

¿Cómo ver El poder del amor capítulo 77 en Twitch?

Para poder ver el episodio número 77 del reality turco El poder del amor, solo debes ingresar al canal elpoderdelamorenvivo en www.twitch.tv

¿Cómo ver los capítulos completos de El poder del amor?

El poder del amor y todos sus capítulos completos se encuentran disponibles en sus plataformas oficiales de Twitch y YouTube. Si te encuentras en territorito peruano, puedes sintonizar Latina Televisión o ingresar su plataforma web Latina Play.

El poder del amor: horario

El reality se puede sintonizar vía Twitch de lunes a viernes a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y los sábados y domingos a las 2.30 p. m. (definición estándar) y 6.30 p. m. (HD).

Además, el programa se emite por las señales de Latina Televisión y Latina Play en el horario de lunes a domingo desde las 9.00 p. m.

¿De qué trata El poder del amor?

El poder del amor es un reality show que tiene como finalidad encontrar la pareja perfecta entre los 18 personajes de la farándula latinoamericana que conviven juntos en una casa ubicada en Estambul, Turquía.

La pareja que gane se llevará 15.000 dólares para cada integrante. Además, cada semana, un integrante tiene la opción de ganar 2.000 dólares, dependiendo de los votos del público.