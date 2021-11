Pareja de Diana Sánchez, Dan Guido, deslizó por qué ella habría dejado Reinas del show

Diana Sánchez sorprendió a propios y extraños hace menos de un mes cuando renunció en vivo a la segunda temporada de Reinas del show, competencia de baile en la que era una de las favoritas. Desde ahí hasta hace unas horas se ha especulado mucho sobre su salida del reality y las supuestas razones por las que abandonó el Perú; sin embargo, no hubo nada claro hasta ahora.

La ex chica reality Diana Sánchez se mudó a Estados Unidos desde hace algún tiempo para vivir con su pareja, Dan Guido, deportista que reside en ese país, con quien lleva más de tres años de relación. Después de todos esos años, ha regresado en algunas ocasiones al Perú, pero nunca volvió a tener nada fijo hasta que fue presentada como participante del reality Reinas del show.

La competencia de baile conducida por Gisela Valcárcel presenció varios bailes de Diana Sánchez, pero sorpresivamente esta anunció su retiro por motivos netamente personales, de acuerdo a sus propias declaraciones.

Hace unas horas, el deportista estadounidense Dan Guido compartió una serie de fotografías con su entorno más cercano, pero la que más llamó la atención fue la segunda, en donde se le ve en una cama de hospital junto a su novia, la bailarina Diana Sánchez.

En la leyenda, Dan Guido detalló: “Hace un mes disfrutaba felizmente de mi cumpleaños número 32 sin importarme nada en el mundo. Días después me encontré ingresado en el hospital con esas palabras siempre temidas: cáncer y leucemia. Las cosas empeoraron rápidamente y me enfrenté a algunos de los días/noches más difíciles y dolorosos de toda mi vida. No es un cliché, solo una verdad honesta, que no podría haber sobrevivido este último mes sin las personas importantes en mi vida”.

Diana Sánchez y Dan Guido se muestran más unidos que nunca en Estados Unidos, donde el deportista lleva quimioterapias para recuperarse de la enfermedad que tiene. Foto: Instagram

De esa forma, continuó diciendo: “Mi increíble novia, Diana Sánchez, se fue de Perú para estar a mi lado, colmarme de amor y cuidado, y empujarme todos los días para ser más fuerte. Mis padres con su total desinterés haciendo todo lo posible. Mis hermanos, mis abuelos, mis tías/tíos/primos, mis amigos y todos los que se acercaron, enviaron un mensaje y me guiaron sobre qué pasos tomar a continuación”.

En ese sentido, reveló más detalles de la situación que está atravesando: “He recorrido muchos caminos alrededor del mundo, pero esta fue la primera vez que no tenía idea de lo que estaba haciendo o hacia dónde iba y estaba completamente aterrorizado. No puedo hablar lo suficiente sobre @memorialsloankettering por hacerse cargo de mi caso, brindarme una atención y un servicio excepcionales y diagnosticar/tratar una de las formas más raras de cáncer. A veces, mi caso parecía completamente irresoluble, pero siguieron trabajando, sondeándome y finalmente lo resolvieron”.

Dan Guido siguió la extensa revelación aclarando que aún no ha acabado su lucha contra esa enfermedad, pero ya está mucho mejor gracias a todo el apoyo de su entorno más cercano. Por todo ello, quiso agradecer a todas esas personas que, en vez de abandonarlo, le siguen dando vida en este largo camino hacia su recuperación. Asimismo, expresó su deseo de que su historia inspire a muchas más personas y pidió no desaprovechar ningún momento de nuestras vidas.