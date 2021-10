Yahaira Plasencia cancela concierto de este 30 de octubre en Ica: “Me siento muy apenada”

Yahaira Plasencia anunció que procedió a cancelar el concierto que tenía planeado ofrecer el 30 de octubre en Ica y dejó apenados a todos sus fans en dicha ciudad. Por medio de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de temas como “Y le dije no”, “Ulalá” y “Cobarde” explicó cuáles fueron los motivos que la obligaron a suspender su presentación de manera definitiva.

“A través de este comunicado quiero dirigirme a todo mi público para informarle que no podré presentarme en el evento pactado para el día de hoy, 30 de octubre, en la ciudad de Ica, debido a las medidas tomadas por el Gobierno, ya que la disposición del Mininter no solo abarca para el día 31, sino todo el fin de semana largo”, escribió en la primera parte de la misiva.

“Tratamos de cambiar la fecha para que el evento sea un día antes, lo cual también fue rechazado”, añadió la salsera en su publicación.

Comunicado oficial de Yahaira Plasencia. Foto: Yahaira Plasencia/ Instagram

Yahaira Plasencia, señaló, además, que espera poder reencontrarse con su público iqueño a la brevedad posible. “Me siento muy apenada porque les estaba preparando un show espectacular junto a mi elenco musical, ofrezco las disculpas del caso y espero muy pronto estar con todos ustedes para que puedan disfrutar de mi show”, sentenció.

Yahaira Plasencia continúa trabajando con Anthony Aranda

Luego de enterarse sobre el ampay de Melissa Paredes, Yahaira Plasencia aclaró que continuará trabajando con Anthony Aranda como parte de su staff de bailarines, ya que lo que haga él con su vida privada no le compete en absoluto.

“Los temas personales no me interesan. Mi equipo de trabajo contrata a los bailarines y punto”, aseveró la cantante.

Yahaira Plasencia responde a sus detractores

A través de una entrevista a principios de octubre, Yahaira Plasencia les envió un mensaje a sus detractores, asegurando que ella siempre se muestra tal y como es.

“Simplemente (pido) que me vean tal y como soy, como me ven en cámaras y fuera. No puedo ser hipócrita porque si a mí algo no me gusta, mi rostro lo va a decir”, aseveró.