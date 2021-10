Will Smith se confiesa en serie documental: “Fue la única vez que consideré el suicidio”

En mayo de este año, el actor Will Smith sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía en la que aparecía sin la figura ejercitada que lo caracterizaba. “Voy a ser sincero con todos ustedes, estoy en la peor forma de mi vida”, escribió el artista de Hollywood en ese entonces. La publicación se convirtió viral en las redes sociales.

Tras ello, el actor decidió protagonizar una serie documental sobre su transformación física, la cual duró 20 semanas de duro entrenamiento.

“Este es el cuerpo que me llevo de toda una pandemia e incontables días pastando en la despensa. Amo este cuerpo, pero quiero sentirme mejor. No más muffins de medianoche… ¡eso es! ¡Me pondré en la mejor forma de mi vida! Trabajaré en equipo con YouTube para volver a encarrilar mi salud y bienestar. ¡Espero que funcione!”, expresó.

El proyecto audiovisual se titula Will Smith: La mejor forma de mi vida y se estrenará por YouTube el próximo 8 de noviembre. Sin embargo, este no solo mostrará la rutina del actor.

Según se puede ver en el avance, el artista hablará sobre un tema personal poco conocido por sus fans: el problema de salud mental que padeció durante ese tiempo.

“Cuando comencé este documental, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero, mentalmente, estaba en otro lugar. Y terminé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí”, se le escucha decir al protagonista de En busca de la felicidad.

En un momento, Will Smith le hace una inquietante revelación a su familia. “ Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio ”, confesó sin contextualizar, motivo por el cual solo queda esperar a ver la serie documental para saber más detalles.

Will Smith habla de su relación con Jada Pinkett

Will Smith dio detalles sobre cómo sobrelleva su relación amorosa con Jada Pinkett. “El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. Y no sugiero nuestro camino a nadie. Pero las experiencias de las libertades que nos hemos dado y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más alta del amor”, contó en una entrevista.