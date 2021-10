Tony Succar y su esposa vieron a su bebé en una ecografía y se emocionaron al escuchar su corazón

Tony Succar emocionó a sus millones de seguidores al anunciar que se convertirá en padre por primera vez. El músico peruano comunicó públicamente que su esposa Lauren se encuentra esperando un bebé. Con un tierno video, mostró el momento en que conoció a su hijo a través de una ecografía. La imágenes se difundieron a través de las redes sociales

En el clip, también se puede observar la emotiva reacción que tuvo el exjurado de La voz al enterarse sobre el esperado embarazo de su pareja.

PUEDES VER Tony Succar anuncia que se convertirá en papá por primera vez

Así reaccionó Tony Succar ante el embarazo de su esposa

Tony Succar no pudo evitar romper en llanto al abrir una caja que contenía dos pruebas de maternidad y un tierno mensaje que su primogénito ‘le escribió’. “Papi, muy pronto me conocerás y podrás besar mi carita. No puedo esperar para conocerte y ser testigo del gran padre en el que te convertirás”, se lee en dicho papel.

"Será muy amado, muy amado", dijo la esposa de Tony Succar en un tierno video. Foto: captura YouTube

El también percusionista mostró a la cámara los pequeños trajes que compró para el bebé, los cuales llevan singulares mensajes como “Nacido para tocar como mi papi”.

La pareja expresó su emoción y expectativa ante la llegada de su hijo o hija en los próximos meses: “Hicimos que sucediera. Campeones, anotamos un gol, fue un gol de mundial. Será muy amado, muy amado ”, dijeron.

PUEDES VER Tony Succar llora de emoción al conocer que será papá junto con su esposa Lauren

Tony Succar y su esposa Lauren conocen a su bebé

En otro fragmento del video, Tony Succar y Lauren revelaron imágenes de una de sus ecografías y del instante en que escuchan los latidos de su futuro descendiente por primera vez.

En dicha grabación, se puede notar la emoción de los esposos al notar el crecimiento de su pequeño y al verlo en una de las pantallas del consultorio ginecológico. “¡Ese es un buen ritmo!”, fue el singular comentario que hizo el músico al ver que su bebé marcaba 171 latidos por minutos.