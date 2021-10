Richard Acuña elogia a Brunella Horna: “Es momento de que todos sepan sobre tu arte culinario”

Brunella Horna y Richard Acuña conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional. A menudo, la modelo y el excongresista se sorprenden con tiernos detalles para mantener vivo su romance y esta vez no fue la excepción. La exintegrante de Bienvenida la tarde asistió al set de Mi mamá cocina mejor que la tuya y protagonizó un emotivo momento con su pareja, logrando conmover a más de uno.

Durante las grabaciones del programa, la también empresaria confesó que poco ha poco ha conseguido aprender a cocinar mejor. “Sé que he sido un desastre en la cocina, pero ya tengo 24 años y con el tiempo he mejorado, solo tienen que tenerme paciencia. Y sí sé cocinar plátanos porque yo he vivido un tiempo en Tarapoto”, comentó.

Brunella Horna y Richard Acuña llevan cuatro años de relación. Foto: Instagram

Tras ello, Brunella Horna recibió un mensaje sorpresa de Richard Acuña, donde este la elogiaba por su destreza para preparar algunos platillos. “Es momento de que todos sepan de tu arte culinario y cómo me engríes en la casa, ¡Te amo!”, mencionaba el exparlamentario en la edición de Mi mamá cocina mejor que la tuya que se transmitirá este domingo 30 de octubre a las 7.00 p. m. por América Televisión.

Sin embargo, Santi Lesmes se mostró en desacuerdo con Acuña al asegurar que “Si la cocina dependiera de Brunella, Richard ya se hubiera muerto de hambre. Brunella no sabe cocinar, es terriblemente mala”.

Brunella Horna sorprende a Richard Acuña con romántico mensaje de cumpleaños

A través de sus historias en Instagram, Brunella Horna le dedicó un romántico mensaje de cumpleaños a Richard Acuña el sábado 18 de septiembre.

“Feliz día mi vida. Mi compañero en las buenas y en las malas. Gracias por siempre estar a mi lado. ¡Te admiro cada día más! Te amo”, escribió la modelo.

¿Por qué Brunella Horna no se quiere casar con Richard Acuña?

Durante una entrevista con En boca de todos, Brunella Horna confesó que no desea contraer matrimonio con Richard Acuña, pues considera que aún no ha llegado el momento correcto para ello.

“Cada pareja tiene su etapa, cada pareja tiene su tiempo. No porque estés seis meses o yo esté cuatro años, no quiere decir... No hay apuro, todavía no me quiero casar, estamos bien así”, expresó la ex chica reality.