Octavio Ocaña: fans recuerdan sus disfraces de Chilindrina y Cantinflas en Vecinos

Los fans de Vecinos lamentan la muerte del recordado Octavio Ocaña, quien interpretaba a Benito Rivers en la exitosa producción mexicana. El actor perdió la vida el último viernes 29 de octubre tras recibir un impacto de bala y estrellar la camioneta en la que se desplazaba. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre cómo sucedieron las cosas. Al revelarse la triste noticia, muchas personas en redes sociales han recordado sus frases y disfraces dentro de la serie.

El artista originario de Villahermosa, Tabasco, se unió al elenco del programa en el 2005, cuando apenas tenía siete años de edad. Algo que caracterizaba a su personaje era que no deseaba ser actor, ante la insistencia de sus padres de convertirlo en una estrella de cine.

En las redes sociales, los fans de Vecinos aseguraron que siempre recordarán a Benito Rivers con alegría, así como a los diversos castings a los que acudió obligado por sus progenitores, Lorena y Frankie Rivers, e incluso rememoraron los graciosos disfraces que utilizó durante los años que fue parte de la serie.

Octavio Ocaña y su disfraz de Chilindrina

En uno de los capítulos de Vecinos, Lorena Rivers aparece con su hijo Benito disfrazado de Chilindrina, pues se dirigía a realizar un casting. Sus padres siempre lo obligaban a usar trajes que no le gustaban a pesar de que él les había dicho: “Pero si a mí no me gusta actuar”. Esta frase siempre la expresaba cuando escuchaba que lo llevarían para que sea parte de una película o comercial.

Octavio Ocaña y el día que hizo de Cantinflas

En otro de los episodios de la exitosa serie mexicana aparece Benito Rivers, interpretado por Octavio Ocaña, junto a su padre ensayando para el papel de Cantinflas. Tras unos segundos, el niño dice: “Que yo no quiero ser actor”, a lo que su madre le responde: “Sí, sí quieres”.

¿Fueron los únicos castings de Benito Rivers en Vecinos?

Lorena y Francisco Rivers buscaban todo tipo de castings para su hijo Benito Rivers, ya que su padre nunca había logrado convertirse en un reconocido actor. El pequeño fue disfrazado de Capulina, El lonje moco, de cerdito para un comercial de ‘Súper jamón’ y hasta de Tinker Bell.