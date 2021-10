Melissa Paredes reaparece con curioso mensaje tras comunicado de Rodrigo ‘Gato’ Cuba

El comunicado de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, en el que acusa a Melissa Paredes de haberlo humillado a nivel nacional por un ampay, ha generado muchas reacciones en las redes sociales. La conductora de América hoy no se pronunció al respecto. Sin embargo, reapareció en su cuenta de Instagram con un curioso mensaje que está dando de qué hablar.

La actriz de Dos hermanas se mostró afectada, con los ojos llorosos y junto a su pequeña hija. En la publicación, compartió una bandera blanca como símbolo de la paz. Todo indica que Melissa Paredes habría decidido poner un alto a los ataques entre ella y su aún esposo.

El viernes 29 de octubre, durante la emisión de América hoy, ella se había presentado junto a su abogada para explicar por qué se fue del departamento, donde convivía con Rodrigo Cuba. Un día antes, él le interpuso una denuncia por abandono de hogar y cambió las cerraduras del domicilio.

Melissa Paredes Rodrigo ‘Gato’ Cuba

¿Por qué Melissa Paredes abandonó a Rodrigo Cuba?

Según la versión de Melissa Paredes, el principal motivo por el que decidió abandonar a Rodrigo Cuba fue que hubo hechos de violencia psicológica.

“A él no le interesa nada. Yo tomo la decisión de irme cuando empiezan los gritos, los insultos, los maltratos psicológicos y reclamos de una mala manera y delante de mi hija. Ahí yo digo ‘no más, me voy’. Él sabía”, expresó.

¿Qué dijo Rodrigo ‘Gato’ Cuba en su comunicado?

Horas después, Rodrigo ‘Gato’ Cuba lanzó un comunicado público en Instagram. El futbolista del club César Vallejo aseguró que la actriz no le informó sobre a dónde llevaría a su hija. Mencionó que está dispuesto a conciliar y que no está de acuerdo con las condiciones que le ha propuesto su abogada.

“Melissa, me humillaste y yo solo te he querido y respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio terminara así. Pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos. Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ampay, ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacional solo para quedar bien tú”, dijo el deportista al inicio.