Laura Borlini tras haber defendido a Melissa Paredes: “Se me cayó del todo”

Magaly Medina tuvo como invitada especial a Laura Borlini en la última edición de su programa del viernes 29 de octubre. La conductora dio inicio la entrevista con el tema que ha remecido la farándula peruana y preguntó a la argentina sobre el ampay de Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda. Tras la consulta, la locutora de radio aseguró que la ex reina de belleza se le cayó luego de haberla defendido desde un principio.

“ Se hubiera visto regio que ella dijera: ‘la fregué, hice las cosas mal, primero debí separarme’, pero lanzarse a decir estas cosas con mofa, ahí se me cayó del todo ”, reveló la actriz.

Previamente a su comentario, la presentadora de televisión cuestionó las declaraciones e indirectas de la modelo. “La defendí en un principio. Entre comillas la defendí, diciendo quiénes somos para criticar, cada uno que vea por su vida. Pero cuando veo este tipo de cosas, digo ‘ya pues, calladita te ves más bonita’. ¿Para qué ha salido a decir estas cosas?, expresó.

Laura Borlini cree que Rodrigo Cuba aún está enamorado de Melissa Paredes

La argentina opinó sobre el comportamiento de Rodrigo Cuba tras enterarse por un comunicado que su relación con Melissa Paredes había llegado a su fin. “Yo siento que él, pese a todo lo que ha pasado, sigue ‘templado’ de Melissa”. En ese sentido, resaltó que es la actriz la que no quiere saber nada del futbolista.

Laura Borlini cuestiona publicaciones de Melissa Paredes

La locutora arremetió contra Melissa Paredes e indicó que si ella no desea seguir más en la relación por qué publica videos junto a su aún esposo en redes sociales. “Si no quiere seguir, lo que yo me pregunto es ¿por qué postea las cosas que postea?, ¿por qué quiere demostrar a través de las redes sociales que todo está de maravilla? Cuando en realidad no es así”, aseveró.