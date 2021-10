Johanna San Miguel conmovida con su visita al Señor de los Milagros: “Indescriptible devoción”

Johanna San Miguel expresó su emoción en redes sociales luego de ser testigo de la devoción hacia el Señor de los Milagros. La conductora de Esto es guerra, quien recientemente criticó las medidas que tomaron las autoridades ante las celebraciones de fin de mes, llegó a la iglesia de Las Nazarenas este sábado 30 de octubre y pudo visitar la conocida imagen.

El hecho fue celebrado por sus miles de seguidores, los cuales no dudaron en resaltar su acción y le dejaron inspiradores mensajes: “Cuando oramos con fe nos encontramos en paz y todo se siente mejor”, “Con devoción todo es posible” y “Hermosa, Johanna. Dios es grande”.

Johanna San Miguel compartió su experiencia al visitar el templo de Las Nazarenas del Centro de Lima, el cual alberga la venerada imagen del Señor de los Milagros. Según comentó en Instagram, tuvo que madrugar para lograr obtener un lugar debido al aforo reducido y las medidas ante el coronavirus. Sin embargo, destacó el ambiente espiritual que pudo percibir.

“A las 4 de la mañana muy temprano nos despertamos para ir a la misa del Señor de Los Milagros en La Iglesia de Las Nazarenas. Indescriptible devoción y oración. Las personas unidas. Emocionadas. Soy muy feliz. Dios existe y todo es más bonito así. Gracias”, se lee en la mencionada plataforma junto a una fotografía.

La actriz no pudo evitar pronunciarse luego de que el Ministerio del Interior difundiera un comunicado con el que prohibió las fiestas clandestinas para le 31 de octubre, fecha en que se celebra el Día de la Canción Criolla y también Halloween.

“A mí no me interesa salir, ya pasé por eso, pero, ¿ustedes se imaginan la cantidad de personas que han invertido y ven en esta una posibilidad de reactivar su economía que está paralizada? No entiendo, ¿no pensaron avisar esto muchísimo antes para que no inviertan?”, expresó Johanna San Miguel.