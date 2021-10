Isabel Acevedo sobre reto en Reinas del show: “Se debería quedar Yolanda porque le pone punche”

La bailarina Isabel Acevedo mostró su postura a favor del nuevo reto de baile que tendrán la cantante Yolanda Medina y la influencer Vania Bludau. Luego del reto, se definirán a las semifinalistas del concurso de baile Reinas del show. La concursante afirmó que no ve a la pareja de Mario Irrivarren tan comprometida con el reality como debería, por ello, prefiere que la líder de Alma bella continúe en la competencia.

Al hablar del tema, la también empresaria Isabel Acevedo aseveró: “Se debería quedar Yolanda porque le pone más punche a la competencia. Vania no ha estado concentrada, no está al cien por ciento, no entiendo por qué se limita tanto, de repente ya no quiere seguir. No está enfocada en el concurso”.

Asimismo, la bailarina profesional comentó que le hubiera gustado participar del versus en el que se encontrarán Brenda Carvalho y Gabriela Herrera: “Me he quedado picona, yo hubiese querido estar en ese versus, hubiese sido un versus de tres. No tengo definido aún por quién voy a votar, influye mucho la pareja de baile de cada una de las chicas”. Esto a pesar que en duelos anteriores Isabel Acevedo y Gabriela sí han competido. Inclusive, tuvieron revancha.

Acerca de su entrega con la competencia, Isabel Acevedo confesó que se está exigiendo mucho más de lo normal: “Me frustré en algunos ensayos, a mí me gusta tener toda la coreografía impecable, quiero que el baile salga limpio y bonito”. Al parecer, tienen intenciones muy serias de ganar el reality de baile Reinas de show y, por ende, es consciente de todo lo que debe prepararse porque sabe que las demás competidoras también son muy fuertes en la pista de baile.