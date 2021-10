Halloween 2021: los famosos que se disfrazaron de otras celebridades para la noche de brujas

Ya no falta casi nada para que llegue la noche de Halloween. Distintos artistas o celebridades favoritas andan en la búsqueda del look perfecto para la noche de brujas. Algunos de ellos han logrado pasar a la historia por crear sus propias versiones de personajes que, por su peculiaridad, todos recordamos.

Si aún no decides qué disfraz ponerte o estás en busca de alguna referencia, te dejamos esta lista de celebridades que se animaron a convertir su atuendo para Halloween en la oportunidad perfecta para rendir homenaje a otros famosos.

PUEDES VER Los mejores disfraces inspirados en famosos para este Halloween 2021

Lista de los famosos que se disfrazaron de otros personajes para Halloween

Harry Styles como Elton John

En Haloween de 2018, el cantante inglés optó por un atuendo que siguiera su estilo personal. Con este traje brilloso del equipo de béisbol de los Dodgers, Harry quiso homenajear el look que usó Elton John durante su concierto en el estadio de los Dodgers en 1975.

Harry Styles como Elton John. Foto: Elle.

Kim Kardashian como Cher

Kardashian se inspiró en el icónico look que la legendaria actriz y cantante Cher llevó a los Premios de la Academia de 1973. Con este disfraz, asistió a la fiesta de Halloween de Casamigos Tequila con temática de los 70 en el 2017.

Se puede ver Kim Kardashian disfrazada como Cher, acompañada de Jonathan Cheban como Sonny. Foto: W Magazine.

Heidi Klum como Fiona de ‘Shrek’

Como sabemos, la modelo Heidi Klum tiene una fascinación increíble por los disfraces en Halloween. Nunca deja de impresionar en Halloween. En 2018, Klum se disfrazó de princesa Fiona y su novio Tom Kaulitz fue como Shrek.

Heidi Klum se disfrazó de princesa Fiona y su novio Tom Kaulitz fue como Shrek. Foto: Harper's Bazaar.

Hailey Bieber como Britney Spears

Una de las sorpresas de este año. Hailey Bieber sorprendió a sus más de 38 millones de seguidores de Instagram al publicar sus versiones de los looks más conocidos de la cantante Britney Spears. Uno de los más aclamados por los usuarios fue la réplica del vestuario que uso Spears para el videoclip de “Baby One More Time”.

Hailey Bieber se presentó recientemente con los mejores outfit de Britney Spears. Foto: Instagram Hailey Bieber

Sophie Turner y Joe Jonas como Morticia y Homero Addams

Sophie Turner y Joe Jonas, una de las parejas más queridas por los usuarios en las redes sociales, compartieron en Instagram el disfraz de pareja que usaron en Halloween del 2018. Se pudo ver a Joe como Homero y a Sophie como Morticia. Se sabe que el maquillaje de ojos de Turner se realizó con la ayuda del maquillador Dusty Starks, quien también se desempeñó como fotógrafo para aquella ocasión.

Joe Jonas y Sophie Turner como Homero y Morticia Addams. Foto: Harper's Bazaar

Paris Hilton como Miley Cyrus

Un look que quedó para la historia. La famosa empresaria y modelo Paris Hilton se disfrazó de la cantante estadounidense Miley Cyrus en 2013. En esta oportunidad, Hilton fue vista con una réplica del look que la cantante usó en los premios MTV Video Music Awards 2013.

Paris Hilton como Miley Cyrus. Foto: Glamour

Rosalía como Leelo de ‘El quinto elemento’

Tras mantener viva la curiosidad de sus seguidores, la intérprete de “Linda” decidió convertirse en Leelo, protagonista de la película de Luc Besson ‘El Quinto Elemento’. Con una peluca naranja y un traje blanco, su disfraz para Halloween del 2020 fue uno de los favoritos por los cibernautas.

Rosalía como Leelo. Foto: Trendencias

Stormi Webster hizo de su madre, Kylie Jenner

En el 2019, la hija de Kylie Jenner y Travis Scott homenajeó a su mamá y al icónico look que usó en la Gala Met de ese año. La foto que Jenner subió, mostrando el look de la pequeña, logró más de 12 millones de “me gusta”.

Stormi Webster como Kylie Jenner en 2019. Foto: Elle

Toque de queda en Halloween

El toque de queda se mantiene desde las 2.00 a. m. hasta las 4.00 a. m.; es decir, por dos horas. El Ministerio del Interior ha comunicado más de 10.000 agentes vigilarán todo este fin de semana a los ciudadanos. Esto incluye los días 1 y 2 de noviembre.