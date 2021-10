Gabriela Spanic participa en nuevo reality tras salir de La casa de los famosos

La ‘usurpadora’ regresa a la televisión. Gabriela Spanic no se ha tomado vacaciones tras ser eliminada de La casa de los famosos. La actriz venezolana anunció que está nuevamente en Hungría, donde participará de la segunda temporada de Dancing with the stars, reality de baile emitido por el canal TV2.

Spanic salió de La casa de los famosos el 18 de octubre. Recibió el 51% de votos en contra por parte de los espectadores del reality. Fue eliminada luego de 56 días en el programa.

Gabriela sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar que será parte de un nuevo proyecto televisivo. Nuevamente incursiona en el mundo de los concursos, al integrarse al elenco de Dancing with the stars. La actriz participará de la versión de Hungría de la competencia de danza.

Spanic compartió el avance de la nueva temporada del programa en su red social. En el video, se le nota hablando en húngaro.

Su participación anterior en Dancing with the stars

La actriz venezolana estuvo en la primera temporada de la versión húngara del programa. Fue llamada a participar como invitada especial en 2020. Su compañero de baile fue Andrei Mangra. Juntos se robaron la atención del público y el jurado , volviéndose los competidores favoritos.

Debutaron bailando al son de Shakira, con una coreografía al ritmo de “Hips don’t lie”. Esta fue la primera aparición televisiva de Spanic luego de terminar su vínculo con TV Azteca.

La pareja llegó a ser finalista del reality. Finalmente, se llevaron a casa la medalla de plata. Los ganadores fueron Tímea Gelencsér y Bertalan Hegyes.

Gabriela Spanic en Hungría

Spanic es muy querida en Hungría por su actuación en la telenovela La usurpadora, originaria de México en Televisa. Ha obtenido fanáticos en el país europeo por sus interpretaciones de Paulina Martínez y Paola Montaner de Bracho.

El setiembre de 2020, la actriz empezó a radicar en Hungría. Se mudó a un lujoso departamento dúplex con vista panorámica a Budapest. Compartió sus experiencias en su canal oficial de YouTube.