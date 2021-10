Danna Paola pide a los medios que le envíen las fotos que le tomen para aprobar su publicación

La mexicana Danna Paola siempre ha sido el foco de atención de la prensa de espectáculos, por lo que está constantemente rodeada de fotógrafos capturando sus actividades diarias. Sin embargo, recientemente el periodista mexicano Alejandro Zúñiga comentó que la intérprete de “Mala fama” habría hecho una inusual petición. El comunicador mencionó que la artista ahora exige a los medios que la acompañan en sus giras de conciertos ver sus fotos para decidir si estas van a ser publicadas o no.

La actriz de Élite habría advertido a través de su oficina de prensa que los reporteros que tomen instantáneas de ella deberán entregarle el material fotográfico para que sea aprobado y retocado.

“ Su equipo de trabajo mandó pedir a los medios de prensa que todas las fotos que se hagan de ella deben ser retocadas y enviadas para su utilización, que si no, no se pueden publicar ” expresó el periodista de espectáculos en unos de sus últimos videos de su canal de YouTube.

Danna Paola

Alejandro Zúñiga expresó que la joven cantante no debería, por cómo luce en las imágenes, ya que siempre acaparara la atención de la prensa, puesto que es una artista con reconocimiento mundial; asimismo, añadió que las fotografías tomadas en espacios públicos no serían susceptibles para a ser enviadas y aprobadas previamente.

Alejandro Zúñiga

Danna Paola triste por su mascota enferma: “La felicidad se me va en un segundo”

La cantante reveló que se encontraba atravesando una difícil situación debido a que su mascota estaba delicada de salud. Danna contó a través de su perfil de Twitter, que su perrita de nombre Lucrecia estuvo hospitalizada.

“ La felicidad se me va en un segundo. Tuvimos que traer a Lucrecia al hospital y estoy muy preocupada ”, se leía en el mensaje que publicó la intérprete de “Oye Pablo”.

Publicación de Danna Paola Foto: Twitter

Danna Paola sorprende a sus fans anunciando que en su nuevo tema tocará el piano

La cantante de pop causó furor en redes sociales luego de que publicara un corto clip de lo que sería su próximo proyecto musical. En este fragmento de video la actriz cantó y tocó el piano al mismo tiempo, hecho que sorprendió a sus fanáticos.

En el video la cantante mexicana entona una parte de la letra de la nueva canción. “Tú, transparente sin as bajo la manga, una mirada y ya. Flor marchita que de tanta agua se secaba y hoy ve el sol brillar. Yo te advertía, yo no me enamoro y tú caso no hacías y sin querer you broke my walls”, entona.

Según lo manifestado por la artista, esta es la primera vez que mostraría dos talentos al mismo tiempo .

