Andry Kiddos estrenó “De frente” con Piso 21: “Hago música con el corazón, hago arte”

Andry Kiddos tiene 21 años y una emergente carrera musical. El artista de origen venezolano firmó en 2020 con Universal Music Group, disquera que descubrió su talento al ver los trabajos que publicaba en sus redes sociales, donde usuarios de distintos países compartían cada vez más las canciones del joven músico.

“Son tantas cosas”, “Louis Vuitton”, “¿Te vas?”, “Q tiempos aquellos”, “No eres tú, soy yo”, fueron los primeros éxitos del cantautor y productor musical. Además, ya realizó colaboraciones con destacadas figuras del género urbano, como el dueto Cali y el Dandee, Mariah y ahora con Piso 21.

Acabas de lanzar tu tema “De frente” con Piso 21. ¿La letra es de tu autoría?

Mía y de Piso 21, la hicimos juntos.

¿Cómo fue el proceso de creación con ellos?

Bien bonito la verdad, el proceso lo disfruté mucho, la canción la hicimos en enero en Medellín, el proceso fue brutal, hay una química muy bonita entre Piso 21 y yo, estoy muy agradecido porque me dieron la oportunidad de hacer esta canción con ellos.

¿Ellos se contactaron contigo?

El año pasado yo saqué la canción “Son tantas cosas” y a los dos días de haberla lanzado me escribió Dim (David Escobar Gallego) y me dijo ‘¡oye felicidades! Muy duro lo que estás haciendo, Dios te bendiga’ . Eso me emocionó mucho, me sentí muy nervioso porque Piso 21 ha sido mi ejemplo, ha sido clave en mi crecimiento. Entonces él me escribe para proponerme hacerle el remix a esa canción que estaba sacando, no se pudo concretar, pero quedamos en hacer algo nuevo, continuamos hablando, interactuando, después llegó la pandemia.

En enero de este año yo vine a Medellín y le escribí a Dim para decirle qué íbamos a hacer, ellos se emocionaron mucho, nos vimos en el estudio y salió esta canción.

¿En qué te inspiras cuando compones tus temas?

No tengo un ritmo a seguir, sale como fluya porque mi música es muy nostálgica, es como me sienta yo en ese momento, me gusta escribir lo que siento, lo que me está pasando, lo que estoy viviendo. Yo soy productor, compositor, yo mismo me grabo, yo mismo me hago todo, entonces disfruto mucho el proceso, en medio de eso lloro, después me río.

Piso 21 y Andry Kiddos estrenaron su primera colaboración "De frente". Foto: Universal Music Group

Se te da natural esto de crear tus propias canciones. Tu público conecta mucho con ellas...

Es la idea, yo creo que es por eso, son cosas reales, no me gusta escribir inventando historias y me gusta decir las cosas que, a veces, no nos gusta decir por orgullo o por pena, a veces fallamos. Me gusta hablar claro en las canciones y creo que eso es clave para que la gente se identifique, que digan ‘eso me está pasando’ o ‘me recuerda a tal persona’.

Tus canciones también tienen una historia aparte con las animaciones de los videoclips. ¿Son una secuencia?

Es como una serie que hicimos con nuestros propios personajes y si ven todos los videos seguidos, todos se conectan, todos tienen relación . Es una idea que me propuso mi equipo y yo estoy muy contento por lo que pasó con eso, lo que estamos haciendo ahorita es consecuencia de eso que hicimos al principio.

Andry ya hiciste colaboraciones con Piso 21, Mariah, con Cali y el Dandee. ¿Con qué otros artistas te gustaría seguir trabajando?

Hay bastantes artistas con los que quisiera, de hecho en Perú soy superamigo de Nicole Favre, me gusta mucho lo que hace, desde que comenzamos nos hemos hecho superamigos y estamos viendo si por ahí hacemos algo . Sueño con colaborar con Sebastián Yatra, te puedo decir muchos y con algunos ya se ha logrado, hay muchos artistas que me gustan, quiero lograr muchas cosas.

¿Estás viviendo en México?

Ahorita vine a Medellín, vine a visitar a mi mamá, a mi familia y a hacer música, a meterme en otra vibra, otro aire, otro ambiente. Pero realmente vivo en México.

¿Desde hace cuánto eres parte de Universal Music?

Firmé hace un año y medio, firmé antes de que empezara la pandemia y arrancamos de una, no hubo pandemia que nos detuviera.

Andry Kiddos reside en México, donde trabaja en un EP con el artista regional Christian Nodal. Foto: Universal Music Group

¿Cómo llegaron a ti?

Por Instagram. Fue superloco porque yo antes estrenaba mis canciones por Instagram, no tenía los recursos necesarios ni los contactos, les ponía unas caricaturas famosas que conseguía en YouTube, las editaba yo mismo y lo subía. Gracias a Dios varios se me hicieron virales. En México me apoyaban, fue uno de los primeros países, aparte de Colombia y Venezuela, entonces Universal Music me descubrió por ahí, me escribieron y empezamos a hablar.

¿A qué artistas conociste a partir de ese momento?

Sí, aparte de las colaboraciones que he hecho, gracias a esa exposición que me da Universal, me está acompañado de gente grande, las colaboraciones son gracias a eso y también gracias al trabajo que estamos haciendo. Algo estamos haciendo bien para estar logrando y cumpliendo los sueños, sé que me falta mucho por aprender, por recorrer, mucho por llorar y por todo. Es muy brutal estar acompañado con gente que sabe y que me va llevando.

¿Qué es lo más retador de tu carrera como artista?

El no poder estar todo el tiempo con la gente que uno quiere, con la familia, el no poder estar todo el tiempo con mi mamá, tener que estar viajando. Mi mamá ahorita está superorgullosa y superfeliz por lo que he logrado, nos llena mucho lo que vamos a lograr.

¿Lo más gratificante?

Lo que más me gusta es saber y sentir que tengo el apoyo de mucha gente que ama lo que hago, cuando leo sus mensajes y me dicen ‘me ayudaste a pasar por esto’, ‘me ayudaste a superar a mi ex’, ‘me recuerda a mi abuelo que murió hace un año’, esas cosas me llenan mucho porque es lo que yo vine a hacer, ese es mi sueño, dejar una marca en el corazón de cada persona.

¿Cuál es el mensaje que buscar expresar con su música, con tus composiciones, con tu carrera como artista?

Quiero dejar esa marca de que se pueden hacer las cosas con el corazón, se puede llegar a todo el mundo desde el alma realmente, sin ser alguien que no eres, sin inventar una película, lo que ustedes escuchan es lo que yo soy. También quiero dejarle eso a los jóvenes que están empezando, les digo que se atrevan, podemos cumplir nuestros sueños.

¿Hay otro género en el que te gustaría incursionar?

En todos, de hecho mucha gente me pregunta qué género es el mío, pero no sé, ni siquiera considero que hago un género como tal, simplemente hago música con el corazón, hago arte y el día de mañana puedo hacer un regional mexicano, una cumbia, la verdad soy muy abierto.

Andry Kiddos forma parte de Universal Music Group desde 2020. Foto: Universal Music Group

Estás preparando algo con Christian Nodal...

Sí, estamos trabajando un EP juntos, ya lanzamos la primera canción que se llama “Borracha”. Christian es mi amigo también y me ha enseñado mucho de todo este mundo, es una de las grandes oportunidades que se me ha dado, otro sueño cumplido.