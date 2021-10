Andrés Hurtado revela estar muy emocionado por viajar a Dubái con toda su familia

Andrés Hurtado se mostró muy emocionado en su programa Porque hoy es sábado con Andrés de este sábado 30 de octubre. El presentador de televisión contó que viajará a Dubái junto a su familia gracias a la invitación que le hizo una empresa de criptomonedas y, para confirmarlo, entrevistó a una representante de la compañía, quien corroboró la versión dada por el artista.

“Estoy feliz, no puedo creerlo (...). Yo sé que en enero vamos a Dubái, pero también ellos me han mandado en diciembre a Dubái. Y les dije: ‘No puedo creerlo’ (...). Estoy muy feliz, no había ido a Dubái. Gracias a ustedes voy a filmar, no puedo creerlo . Yo les dije: ‘Pero solo no puedo ir’. Y me dijeron: ‘No, vas con toda tu familia’ . Cuando vean las imágenes con toda mi familia, con Josetty y Génesis, quiero decirles: ‘Gracias a las criptomonedas’”, reveló.

El conductor del programa está muy contento con la noticia, ya que aseveró que será la primera vez que visitará la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, la cual se caracteriza por sus lujos y extravagancias.

Andrés Hurtado muestra sus costosos accesorios

El polémico presentador de televisión siempre ha dado mucho de qué hablar con sus opiniones. Hace unos días, sorprendió a todos al mostrar sus lujos durante su programa: desde cucharas marca Versace hasta una cama con un edredón Louis Vuitton.

JB bromeó con deuda a Andrés Hurtado

Por medio de las redes sociales, Jorge Benavides bromeó con Andrés Hurtado sobre el cobro de un préstamo, a lo que le respondió con una pregunta sobre su apoyo económico. “¿No me dijiste que querías hacer el Wasap y necesitabas para vestuario?”, dijo el conductor.

De inmediato, el actor cómico detalló. “Ahh, yo te he pedido plata. ¿Cuándo me vas a pagar mis 250 dólares? Me dijiste: ‘Jorge, te espero urgente en el grifo del Cortijo’. Fui volando al grifo y estabas esperando sin zapatos”, expresó.