Sebastián Lizarzaburu: “No envidien y no odien porque esa misma mala vibra van a recibir”

La actual pareja de Andrea San Martín y padre de la mayor de sus niñas, Sebastián Lizarzaburu, se pronunció en sus redes sociales y dejó un sugerente mensaje para sus seguidores. Aunque no dio nombres ni apellidos, todo apuntaría a que sería para Juan Víctor Sánchez, la expareja de la modelo y con quien se han visto enfrentados en las últimas semanas. Esta situación se complicó cuando la mamá del extripulante de cabina salió en vivo lanzar acusaciones contra la influencer.

Hasta el momento, Sebastián no se había pronunciado sobre los enfrentamientos de su pareja con el papá de la menor y, aunque esta vez no lo hizo de forma clara y directa, sí confirmó que todo lo malo que uno proyecta o dice regresa.

“Sé que aún no ha acabado la semana, pero estoy muy contento con lo que va de la semana. Ha sido una semana extraordinaria para mí en todos los aspectos. (…) Reuniones de negocio buenas, en lo familiar excelente y en la salud también” , comenzó.

Más adelante, Sebastián reflexionó sobre la importancia de mantenerse siempre con pensamientos positivos. “Mi consejo es den para recibir y siempre buenas vibras, no hate. No envidien, no odien y no pierdan el tiempo en eso. Esa mala vibra que proyectan es la misma mala vibra que van a recibir” , añadió el famoso ‘Hombre roca’.

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez están enfrentados por desacuerdos y acusaciones en contra de la mamá influencer y Sebastián Lizarzaburu.

Juan Víctor estaría furioso con Andrea San Martín por haberle cortado el cabello a su hija

La expareja de Andrea San Martín Juan Víctor Sánchez mencionó en sus redes sociales que no estaba enterado del nuevo corte de cabello de la menor y que tampoco sabía de su visita al pediatra. Asimismo, aclaró que, si de él hubiera dependido, nunca lo hubiera hecho porque no lo consideraba necesario. Horas después, el extripulante de cabina habría borrado esa historia de Instagram.

Mientras la mamá influencer y empresaria mostraba en sus redes sociales el nuevo look de la niña y su chequeo médico con el pediatra, Juan Víctor publicó la incomodidad que eso le generaba. Acción que habría revivido la eterna batalla legal y televisiva que disputan.