Alejandra Baigorria sufrió lesión en el tendón de Aquiles: “Tendré que estar fuera por un tiempo”

Alejandra Baigorria preocupó a sus seguidores en las redes sociales al compartir una imagen, este sábado 30 de octubre, en la que se le ve en la cama de una clínica. Sin embargo, junto a la fotografía contó haber sufrido una terrible lesión, la cual la mantendrá alejada de Esto es guerra. Además, contó sentirse triste porque no estará en competencia ante el equipo de Puerto Rico, el cual se realizará en unos días.

“ Me siento súper triste pues ya saben que estuve dándolo todo y hasta el último momento luchando para ser parte de la selección que enfrentará a Puerto Rico ; sin embargo, ahora tendré que estar fuera por un tiempo ”, indicó la empresaria.

La influencer aseguró que durante una competencia sufrió la lesión. “Aquí, lista tratando de siempre poner una sonrisa y buena cara ante algo tan difícil que tendré que afrontar. Ayer, compitiendo, sufrí una rotura del talón de Aquiles ”, escribió.

Alejandra Baigorria muy apenada por lo que está pasando

La modelo contó en una de sus historias de Instagram que su novio, Said Palao, estuvo todo el tiempo a su lado acompañándola en estos difíciles momentos que afronta y agradeció a quienes confían en ella. “Gracias por la confianza depositada en mi persona para este reto. Ahora me toca afrontar con la mejor actitud mi proceso de recuperación”, manifestó.

Alejandra Baigorria fue operada del tendón de Aquiles

La chica reality dijo que ha sido sometido a una cirugía e incluso detalló que ha sido la lesión más dolorosa que ha tenido porque se rompió todo el tendón de Aquiles. Además, confesó que su recuperación será larga.

“Hoy no ha sido un día bueno para mí. Terminé temprano la operación, he dormido. El dolor es muy fuerte, constante. Es una lesión bastante dolorosa. Pensé que cuando me rompí la rodilla era lo más doloroso, pero no. (...) Es un proceso largo y por eso me siento súper triste. Anímicamente no estoy bien”, expresó Alejandra Baigorria.