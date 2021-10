Alec Baldwin: sus primeras palabras sobre Halyna Hutchins, la víctima de su disparo

La tragedia que ocurrió en el set de la película Rust aún no concluye. El 22 de octubre, Alec Baldwin disparó un arma cargada durante el rodaje del largometraje, lo que tuvo como consecuencia la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía del filme. El director Joel Souza, en tanto, resultó herido tras el accidente. Ahora, por primera vez, el actor ha declarado ante la prensa.

El 30 de octubre, Baldwin rompió su silencio brevemente mientras caminaba con su esposa en Vermont. Antes, solo había emitido un comunicado sobre el incidente mediante Twitter.

Alec Baldwin se tomó unos minutos para hablar con la prensa. Una periodista de Fox News le preguntó al actor por cómo avanzaba el caso. Él precisó que está obligado a no hacer declaraciones mientras que la investigación siga en curso.

“Ella era mi amiga”, dijo consternado Alec Baldin al recordar a Halyna Hutchins. “Éramos un equipo muy, muy aceitado que estaba filmando una película y luego sucedió este horrible evento”, acotó.

También comentó sobre cómo se encuentra Matthew Hutchins, el esposo de la directora de fotografía. Declaró que están en comunicación constante desde el accidente. “Está en shock. Tiene un hijo de 9 años. Estamos preocupados por él y su familia. Y como ya dije, estamos ansiosos esperando que la Policía nos diga que arrojó la investigación”, detalló el actor.

La reportera le preguntó al actor si tiene pensado volver a trabajar en producciones con armas de fuego. Baldwin declaró que, por el momento, no tiene una respuesta para esa pregunta. “Lo que sí sé es que estoy interesado en el esfuerzo de limitar este tipo de armas en escenarios de filmación”, señaló.

Fiscal tiene a tres miembros del equipo en la mira por accidente

Mary Carmack-Altwies, fiscal encargada del caso de Halyna Hutchins, explicó que tres miembros del rodaje están siendo investigados por el accidente. Están en la mira Alec Baldwin , actor que disparó el arma; Dave Halls, asistente de dirección que le dio la pistola al actor; y Hannah Gutiérrez Reed, encargada de la armería.

La fiscal aclaró que todavía no se conoce con certeza qué cargos penales enfrentarían los implicados. También detalló que aún no se puede llegar a una decisión concreta, ya que no se ha llegado a determinar si la causa de la muerte de Hutchins fue un accidente o una negligencia.

Asistente de Hutchins culpa a los productores

Serge Svetnoy, jefe electricista de la película Rust, se pronunció en Facebook sobre el incidente. Él era amigo de la directora de fotografía y la asistía en todos sus rodajes.

“Sí, estaba de pie hombro a hombro con Halyna durante este tiro fatal que le quitó la vida e hirió al director Joel Souza. La sostenía en mis brazos mientras ella moría. Su sangre estaba en mis manos”, escribió el cinematógrafo.