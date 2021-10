Zayn Malik debe cumplir 360 días de libertad condicional por violencia familiar

Recientemente, el cantante Zayn Malik ha registrado cuatros denuncias, una de ellas fue por acoso y ha sido interpuesta por Yolanda Hadid, madre de su expareja, quien también habría sido agredida por el intérprete de “Story of my life”.

Yolanda Hadid y Zayn Malik tuvieron una discusión en septiembre tras la supuesta filtración de la noticia del embarazo de su expareja. Según la revista People, la estrella de One Direction fue acusado de cuatro cargos de hostigamiento luego de un incidente en Pensilvania, en el que habría sujetado a su exsuegra y luego la empujó contra una cómoda, lo que le habría causado “angustia mental” y “dolor físico”, según los documentos obtenidos por la revista estadounidense.

Además, el joven de 28 años ha sido acusado de lanzar una serie de insultos en contra de Yolanda al decirle que se aleje de su hija, quien tiene solo 13 meses de edad. Hasta el momento, ninguno de los representantes de las celebridades han ofrecido brindar declaraciones sobre el altercado, aunque una fuente cercana reveló al mencionado medio que el cantante no abofeteó a la matriarca Hadid, sino que habría sido “un agarre agresivo”, además de recalcar que la agredida no soporta a Zayn Malik.

PUEDES VER Zayn Malik niega haber agredido a la madre de la modelo Gigi Hadid

Por estas razones, Gigi Hadid habría decidido separarse del padre de su hija debido a la tensión provocada luego de que su madre fuera acusada de ser ella quien filtró la noticia de su embarazo en 2020. Por eso, básicamente la afrenta comenzó porque el intérprete de “Pillowtalk” estaba cansado de que Gigi Hadid quiera publicitar la llegada del nuevo bebé.

Zayn Malik y Gigi Hadid protagonizaron tiernos momentos durante el cumpleaños 26 de la modelo. Foto: Zayn Malik / Instagram

Malik no se ha opuesto a los cargos, aunque su declaración fue presentada como una de culpabilidad, según los documentos. Por ello, la estrella juvenil deberá cumplir 90 días de libertad condicional por cada uno. Asimismo, debe completar una clase de manejo de la ira y un programa contra la violencia doméstica, además de no poder mantener contacto con la agraviada Yolanda Hadid o John McMahon, el guardia de seguridad que estuvo presente el día de la agresión.

¿Desde cuándo se habría iniciado la disputa entre Zayn Malik y Yolanda Hadid?

La pareja de famosos comenzó su romance intermitente desde el año 2015. Cinco años más tarde, en septiembre del 2020, se convirtieron padres al darle la bienvenida a su única hija. Zayn intentó mantenerse fuera del ojo público al ser muy reservado con su intimidad; sin embargo, fuentes cercanas resaltaron que la filtración de la noticia del embarazo lo habría afectado.

Bella Hadid saluda a su sobrina, hija de Gigi y Zayn, en su cumpleaños. Foto: composición/Instagram/Bella Hadid

“La tensión realmente comenzó entre Yolanda y Zayn el año pasado, cuando sospechó que ella fue la que filtró la noticia de su embarazo”, reveló la fuente al diario The Sun. “Estaban muy agradecidos por esa privacidad y estaban muy molestos cuando salió. Zayn es una persona muy, muy reservada y, mientras sale con él, Gigi también se ha vuelto mucho más reservada”, agregó.

Por último, apuntaron que no descartan la posibilidad de que los jóvenes retomen su relación en un futuro. Aunque la noticia haya sorprendido a toda la fanaticada, no era un secreto la estrecha relación que mantenía la estrella de One Direction y Yolanda Hadid al tener diferentes personalidades.

PUEDES VER Zayn Malik y Gigi Hadid terminan su relación tras acusación de Yolanda Hadid