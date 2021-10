Yolanda Hadid: ¿quién es la madre de Gigi Hadid, la señora que acusa a Zayn Malik de agresión física?

El exintegrante de la boy band One Dirección Zayn Malik fue acusado por su suegra, Yolanda Hadid, de haberla golpeado. Incluso se supo que ella está evaluando denunciarlo. Según MTZ, la disputa entre el cantante británico y la madre de su esposa se produjo en su casa de Pensilvania el 29 de setiembre. Aquí te contamos todo sobre los protagonistas de este drama mediático.

¿Quién es Yolanda Hadid?

Yolanda Hadid es una exmodelo y personalidad de televisión holandés-estadounidense. A la fecha, tiene 57 años, nació el 11 de enero de 1964 en Papendrecht (Holanda). Además, es madre de Gigi, Bella y Anwar Hadid, quienes siguen sus pasos en el mundo del espectáculo. Desde el 2013 tiene la nacionalidad estadounidense.

Foto: Yolanda Hadid/ Instagram

Carrera en el modelaje

Fue descubierta por Eileen Ford e inmediatamente firmó un contrato con la agencia de modelos Ford Models. Durante sus casi 15 años en el modelaje desfiló en las pasarelas más glamurosas del mundo, como en París, Milán, Sydney, Ciudad del Cabo, Tokio, Nueva York, Los Ángeles y Hamburgo.

Vida amorosa

Yolanda Hadid se casó dos veces. Su primer esposo fue el desarrollador inmobiliario Mohamed Hadid, con quien tuvo sus tres únicos hijos. Su matrimonio duró seis años, desde 1994 al 2000.

En el 2011 volvió a casarse, esta vez con el músico, compositor y productor David Foster, en Beverly Hills. Permanecieron juntos hasta mayo del 2017.

Participación en producciones de TV

En 1991 estuvo en First and ten con el papel de Betty Ann; luego apareció en Nederlandse Hollywood Vrouwen (2011-2012), Las verdaderas amas de casa de Beverly Hills (2012-2016), Reglas de Vanderpump (2013), Las verdaderas amas de casa de la ciudad de Nueva York (2014), Proyecto pasarela (2017) y Haciendo un modelo con Yolanda Hadid (2018), donde se interpretó a ella misma.

¿Qué dijo Zayn Malik tras acusación de agresión?

El exintegrante de One Direction utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las acusaciones de su suegra. Esto fue lo que dijo:

“Como bien saben, soy una persona privada y quiero crear un espacio privado para mi hija: un lugar donde las situaciones privadas familiares no se lancen el escenario mundial. En un esfuerzo para proteger ese espacio para ella, he aceptado no disputar las acusaciones derivadas de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja, quien entró a nuestro hogar cuando mi Gigi estaba fuera hace algunas semanas (…). A pesar de mis esfuerzos de restaurarnos a una familia pacífica, esto se ‘filtró’ a la prensa. Tengo la esperanza de que sanemos todos los involucrados por las palabras fuertes que compartimos”, escribió.

Foto: Zayn Malik/Instagram

Gigi Hadid se pronuncia tras denuncia de agresión de Zayn Malik a su madre

El 28 de octubre, el representante de Gigi Hadid le dijo a E! News que, luego del escandalo, la modelo se encuentra enfocada en su pequeña hija de 13 meses de edad.

Sin embargo, Gigi en una anterior oportunidad declaró en Harper’s Bazaar en una entrevista pasada que Zayn y Yolanda se llevan bien, e incluso dijo que “por lo general” apoya a su madre, cuando se trata de discusiones familiares; y agregó: “Entonces, él es inteligente en ese sentido”.