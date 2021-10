Vania Bludau a Christian por defenderla de críticas: “Gracias, señor Domínguez”

Vania Bludau ha estado recibiendo constantes críticas por su desempeño en Reinas del show, tras haber caído nuevamente en sentencia a vísperas de la semifinal del programa. Tras ello, Christian Domínguez no se unió a esta ola de comentarios y no dudó en defender a su expareja resaltando su gran talento por el baile. De ese modo, la modelo no dudó en agradecer el respaldo del cumbiambero.

Luego de sus ensayos, Bludau habló sobre los buenos comentarios que ha recibido por parte del líder de La Gran Orquesta Internacional. “Le diría que, gracias por el apoyo y respaldo en sus declaraciones, señor Domínguez” , señaló Vania Bludau, quien se enfrentará con Yolanda Medina este sábado 30 de octubre para mantenerse en el programa.

Vania Bludau se enfrentará a Yolanda Medina el sábado 30 de octubre en Reinas del show. Foto: captura de América TV

Asimismo, lamentó que sus compañeras del reality de bailen aseguren que ella se siente segura en la competencia porque cuenta con el respaldo de todos sus seguidores.

“Me molesta que las chicas comenten el tema de mis seguidores, trabajo en televisión hace más de 10 años, me he ganado a mi público a pulso, no fue de la noche a la mañana. A mí no me importan los comentarios de mis compañeras, que se vayan a llorar al río . Quizá en algunos años ellas alcancen el número de seguidores que yo tengo”, manifestó.

Además, habló sobre su sentencia con Yolanda Medina y reveló que nunca pensó que llegaría a enfrentarse con ella. “Siempre la he visto cantando, y ahora bailando ha ido evolucionando cada semana y la está rompiendo. Yolanda ha dado de qué hablar desde el primer día que inició la competencia”, reconoció.

Mario Irivarren dispuesto a bailar con Vania Bludau en Reinas del show

Mario Irivarren no descartó la posibilidad de reforzar a su pareja Vania Bludau en una de las galas de Reinas del show. En entrevista con las cámaras de América Espectáculos, se refirió a la participación de la modelo en el programa de Gisela Valcárcel y reveló que está dispuesto a ayudarla en la pista de baile en caso sea necesario para salvarla de la sentencia. Sin embargo, no se mostró muy seguro en torno a sus habilidades para la danza.

“Que me inviten, estoy a la espera. Me imagino que tengo que acompañarla ya sea en esta gala o en la otra. Espero que para sumar, no para restar, haciendo lo que esté dentro de mis posibilidades”, dijo el integrante de Esto es guerra.

Edson Dávila bromea sobre Vania Bludau en Reinas del show: “Está bailando sonámbula”

Vania Bludau se encuentra nuevamente en sentencia en Reinas del show, ya que sus últimas actuaciones han sido muy cuestionadas por su falta de energía a la hora de bailar. Ante esto, Edson Dávila comentó sobre el caso de la modelo en América hoy y no dudó en bailar como lo hace la joven y bromear con que se parece a un sonámbulo.

“Vania no era así. ¿Por qué no tomó el bendito energizante en ese momento? Está bailando sonámbula”, dijo.