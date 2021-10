Rodrigo González sobre Melissa Paredes: Como no sabe reconocer la infidelidad, se enreda con su abogada

En la edición de este jueves 29 de octubre, Rodrigo González criticó el pronunciamiento de Melissa Paredes en América hoy, donde aseguró que vivió maltrato psicológico en el lugar que compartía con su aún esposo Rodrigo Cuba y a quien desmintió al decir que él tenía conocimiento de su salida del domicilio. El ‘Gato’ Cuba previamente la denunció por abandono de hogar.

Asimismo, la actriz también mencionó que el futbolista tendría cierta obsesión con ella, porque no ha podido aceptar que ya no son pareja. Ante estas palabras, el popular ‘Peluchín’ aseguró que Melissa lo habría querido hacer quedar como un ‘maltratador’ en lugar de enfrentar el error que cometió.

“Hoy con la ayuda de los discípulas de la ‘farisela’ (Gisela Valcárcel) lo ha puesto como un maltratador”, comentó Rodrigo González muy indignado.

“Yo creo que por el hecho de no saber manejar la situación y no reconocer el adulterio, la infidelidad, se enreda junto con su abogada” , agregó.

Melissa Paredes sobre Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Le gusta el papel de víctima”

Melissa Paredes volvió a mencionar que había acordado la separación con el futbolista y que visitarían a un terapeuta para poder realizar una transición paulatina por el bien de su menor hija.

“Creo que le gusta el papel de víctima. Nosotros habíamos quedado en ir con ayuda psicológica como padres para que la separación para Mía sea sana y no como lo que se está dando ahora. Él está incumpliendo en todo; no quiso la ayuda psicológica. No le importa realmente su hija. Solo quería tenerme en la casa”, dijo frente a cámaras.

Melissa Paredes indignada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba: Así compre a todo el Perú, voy a pelear

Melissa Paredes se mostró bastante indignada con el comportamiento que ha tomado su aún esposo Rodrigo Cuba, que desencadenó en una denuncia en su contra por abandonar su hogar y llevarse a su hija. La actriz dejó entrever que el futbolista estaría utilizando ciertas influencias para defenderse en el proceso legal que acaba de iniciar. De ese modo, la exreina de belleza aseguró que a pesar de ello, luchará para que la verdad salga a la luz.

“Esto es una bajeza, porque está castigando a Mía, es una bajeza. Yo doy mi vida por ella, si tengo que pelear, voy a pelear así compre a todo el Perú, ese hombre, yo voy a pelear por mi hija”.